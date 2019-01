Suolahden moottoriurheilukeskus jäi ilman ely-keskuksen avustusta – "Teemme uuden hakemuksen, kun saamme ympäristöluvasta päätöksen"

Keski-Suomen ely-keskus on antanut kielteisen rahoituspäätöksen Suolahden keskustan läheisyyteen kaavaillulle moottoriurheilukeskukselle. Päätös saapui sähköpostitse hankkeen aktiiviselle puuhanaiselle, Äänekosken urheiluautoilijat ry:n sihteerille Erja Pentinpurolle tiistaina iltapäivällä.

– Päätös ei tullut yllätyksenä. Haimme 1,8 miljoonaa euroa. Olin saanut tiedon, että hankkeen pisteet eivät tällä hakukerralla tule riittämään jo hyvissä ajoin. Näkemykseni mukaan kynnyskysymys on ympäristölupa. Se on aluehallintoviraston käsittelyssä. Kun saamme siitä päätöksen, teemme uuden hakemuksen. Seuraava ympäristöluvan hakuaika päättyy helmikuussa, ja uusi hakemus ely-keskukselle on valmiina. Todennäköisesti tarkennamme siinä vielä rahamäärää, sanoo Pentinpuro.

Moottoriurheilukeskus tulisi 69-tien varteen noin kuuden kilometrin päähän Valtran tehdasalueesta lähelle Pietinen-järveä. Hankkeen kustannusarvio on 3,4 miljoonaa euroa ja keskuksen puuhaajien tavoitteena oli aloittaa rakentaminen kuluvan vuoden syksyllä. Keskus on määrä toteuttaa pitkälti yleishyödyllisellä rahoituksella ja moottoriurheiluväen talkootyöllä.

Keski-Suomen ely-keskuksessa asiaa on käsitellyt rahoitusasiantuntija Risto Janhunen.

– Hakemus ei kerännyt riittävästi pisteitä. Mahdollinen uusi hakemus tullaan suhteuttamaan tuolloin käsittelyssä olevien muiden hankehakemusten kanssa, kertoo Janhunen.