Suolahden moottoriurheilukeskus nostattaa tunteita: "Eliitin harrastus vie rahat turhuuteen"

Äänekosken Urheiluautoilijoiden ja yhteistyöseurojen Suolahden taajaman tuntumaan kaavailema moottoriurheilukeskus kohtaa tiukkaa vastustusta. Netissä toimiva Pro Lähdejärvet kerää keskusta vastustavaa adressia netissä ja kiertämällä paperilistan kanssa. Se on määrä luovuttaa Äänekosken kaupungille ympäristölupaprosessin aikana.

Äänekosken kaupungin päättävistä elimistä vain kaupunginhallitus on käsitellyt asiaa virallisesti hyväksyessään keskuksen maapohjaan sisältyvän ehdollisen maakaupan ja jo toteutuvan maanvaihdon Finsilva Oyj:n kanssa.

Keskusta on voimakkaasti edistämässä Äänekosken Urheiluautoilijoiden sihteeri Erja Pentinpuro. Hänen mukaan moottoriurheilijoilta puuttuvat seutukunnalla asialliset paikat harrastamiseen.

– Huono tilanne heikkeni entisestään, kun soranotto päätti moottoriurheilun harrastamismahdollisuudet Uuraisilla. Ääneseudulta puuttuu valvottu, turvallinen ja laillinen paikka harrastaa, kilpailla sekä järjestää moottoriurheilutapahtumia. Tämän toteutuessa jokamiehen luokka, rallisprint, rallicross, enduro, motocross ja radioautoilu saataisiin yhdelle alueelle keskitetysti ja ympärivuotisesti. Hanke on ollut alusta asti esittelyssä Facebookissa ja lehdissä, Pentinpuro luettelee.

Pro Lähdejärvet -aktiiveista Kaisa Marila pitää moottoriurheilua ympäristöä tuhoavana auringonlaskun alana, joka lisäksi polarisoi ihmisiä.

– Moottoriurheilu on hyvätuloisten harrastus kalleutensa takia. Tällainen keskus ylläpitää eliitin harrastusta ja vie yhteisiä varojamme turhuuteen. Moottoriurheilun ympäristöhaitat ovat järkyttävät, ja Kymi Ringin aina vain keskeneräinen hanke on varoittava esimerkki, Marila perustelee.

Kymi Ringiä on puuhattu Iitin ja Kouvolan seudulle alun toistakymmentä vuotta. Sen kustannusarvio on 30–36 miljoonaa euroa. Hankkeelle on vuosien myötä kertynyt julkista rahoitusta 6,5 miljoonaa euroa, mutta merkittävää yksityistä rahoitusta ei ole saatu.

Äänekosken kaupungin elinvoimayksiköstä vs. elinvoimajohtaja Sakari Aho-Pynttäri toteaa, että Äänekosken vajaan 40 hehtaarin hanke eroaa merkittävästi 180 hehtaarin Kymi Ringistä.

– Kymi Ringissä yksityisen rahoituksen osuus kaavailtiin todella isoksi. Äänekosken keskus syntyisi pitkälti yleishyödyllisellä rahoituksella, harrastajien omalla toiminnalla sekä talkoilla. Kaupungilla on tässä ollut vain välimiehen rooli. Olemme moottoriharrastajien kanssa etsineet sopivaa paikkaa, ja tuossa 69-tien varressa se olisi logistisesti järkevä, vähän häiriötä aiheuttava ja lisäksi lähellä. Jos se toteutuu kaavaillussa laajuudessa, olisi sillä alueellinen ja isompi valtakunnallinenkin merkitys, arvioi Aho-Pynttäri.

Pro Lähdetjärvet-aktiivi Matti Markkasen mukaan asia on viety eteenpäin pimennossa.

– Facebook ei ole virallinen tiedotuskanava, emmekä ole saaneet kaupunginhallituksen päätöksen tausta-aineistoa käyttöömme. Emme tiedä aikatauluja ja kokonaiskuva puuttuu. Rata on ristiriidassa valtion ilmastostrategian kanssa. Se tulisi rantarakentamiselta suojellun Pietinen-järven ja Kiuassuon väliselle korkealle alueelle, Markkanen sanoo.

Kaksi ratahanketta Keski-Suomessa

Erja Pentinpuron mukaan Äänekosken hankkeen kustannusarvio on 3,4 miljoonaa euroa, ja rakentaminen voisi alkaa syyskuussa tänä vuonna. Ensimmäiset radat valmistuisivat vuoden 2020 lopulla. Ensimmäinen investointihakemus Keski-Suomen ely-keskuksesta tuli niukasti bumerangina takaisin.

– Kynnyskysymyksenä on Aluehallintoviraston käsittelyssä oleva ympäristölupa. Jos ja kun se saadaan, keskuksen tukia ja toteutusta voidaan viedä palasina eteenpäin. Aloituksessa rakennetaan varikko ja radat rallisprinttiin, jokamiesluokkaan, rallicrossiin sekä varastorakennus, sanoo Pentinpuro.

Pro Lähdejärvet -aktiivit hämmästelevät, miksi Keski-Suomeen on vireillä kaksi moottoriurheilukeskusta. Keuruun vanhalle kaatopaikalle on kaavailtu moottoriurheilun paikkaa. Matti Markkanen pitää Keuruun hanketta maankäytöllisesti järkevämpänä.

– Siinä saadaan maa-alue hyötykäyttöön. Täällä se sijoittuu keskelle kaunista luontoa, jolla on virkistyskäyttöä. Miten tänne vedetään radan tarvitsema sähkö ja vesi? Kuka ne maksaa, ja myös meluvallien maa-aines on kysymysmerkki. Tällainen hanke tarvitsee ehdottomasti julkisen ja läpinäkyvän valmistelun, sanoo Markkanen.

– Keuruu on kaukana 120 kilometrin päässä ja sisällöltään erilainen. Nämä hankkeet täydentävät toisiaan, pohtii Pentinpuro.