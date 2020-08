Suolahtipäivä kokosi 600–700 ihmistä yhteen – Markku Wariksesta vuoden Uurastaja

Suolahden Kyläyhdistyksen organisoiman Suolahtipäivän odotetuin hetki oli lauantai-iltapäivällä ensimmäistä kertaa jaetun Uurastaja-tittelin julkistaminen. Komean arvonimen sai Markku Waris, joka on tehnyt pyytetöntä työtä kotikylän hyvinvoinnin ja viihtyisyyden lisäämiseksi. Hän on muun muassa perustanut Nuoruuden Suolahti -nettisivuston, jossa on 1 800 jäsentä.

– Vuoden suolahtelainen -tittelin nimeksi valittiin Uurastaja, joka muistuttaa meitä höyrylaiva Uurastajasta, joka palveli 1960-luvun alkuun saakka tukin uitossa Keiteleellä ja antoi voita leivän päälle moneen suolahtelaiseen perheeseen, perusteli nimen valintaa kyläyhdistyksen puheenjohtaja Terho Poikolainen nimitystilaisuudessa.

– Markku Waris on saattanut meidät suolahtelaiset taas uudella tavalla yhteen. Nuoruuden Suolahti -sivustolla olemme saaneet iloita jälleennäkemisistä, toistemme löytämisestä sekä vanhoista valokuvista ja rikkaista tarinoista.

Suolahtipäivä kokosi 600-700 ihmistä. Tähtihetkiä olivat tietysti vanhojen ystävien lämpöiset kohtaamiset. Kuva: Risto Korhonen

Vuoden Uurastajan valinnan teki suolahtelaisten monista ehdotuksista raati, johon kuuluivat kyläyhdistyksen puheenjohtajan lisäksi kyläaktivisti Leena Mäkinen sekä toimittajat Markku Saarinen, Marjo Steffansson ja Risto Korhonen.

Wanhan Aseman ja ravintola Majakan ympäristössä järjestetyn Suolahtipäivän isoja kiinnostuksen kohteita olivat vanhaan kotisatamaan palanneen höyrylaiva S/S Toimin vierailu, uuden Kultainen Kulkuri -ravintolavaunun avajaiset sekä eri järjestöjen ja yhteisöjen esittelyt. Tähtihetkiä olivat tietysti vanhojen ystävien lämpöiset kohtaamiset. Päivän musiikista vastasivat muun muassa tangokuningas Jouni Raitio, karaokekuningatar Merja Noronen sekä musiikin moniosaaja Vesa Oksanen.

– Suolahtipäivän tapahtumat oli ajoitettu mainiosti pitkin lauantaipäivää, niinpä ruuhkia ei syntynyt vaan toiminta pysyi koronarajoitusten mukaisena, ynnäsivät Terho Poikolainen ja Markku Waris päivän saldona.