Suomalainen Hornet-pilotti laskeutui ensimmäistä kertaa amerikkalaiselle lentotukialukselle – kuva

Suomalainen Hornet-lentäjä on tehnyt historiaa laskeutumalla F/A-18C -mallin Hornetilla Yhdysvaltojen lentotukialukselle, kertoi Yhdysvaltojen merivoimat.

Kapteeni Juha "Stallion" Järvinen laskeutui USS Abraham Lincolnille lauantaina. Hän on Yhdysvalloissa opiskelemassa lentäjäkouluttajaksi osana Suomen ja Yhdysvaltojen ilmavoimien lentäjävaihtoa.

Historiallisesta tapauksesta tviittasi puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg.

A Finnish Air Force pilot made history for his country by becoming the first to land an #FA18C Hornet on a #USNavy aircraft carrier, the #USSAbrahamLincoln on #Saturday. - https://t.co/8bU8OQ1eaz - pic.twitter.com/n4lMy6meqN