Suomalainen avioituu yhä vanhempana – keuruulaisten Saukkosaarten 70 vuotta kestänyt liitto on Suomen pisimpiä: "Mitä enemmän ikää on karttunut, sitä tärkeämmäksi toinen on tullut"

Maria ja Pentti Saukkosaari viettivät harvinaista juhlaa eli rautahäitä kotonaan Keuruulla viime keskiviikkona. 95-vuotias Maria ja 97-vuotias Pentti vihittiin avioliittoon 70 vuotta sitten Isossakyrössä Orisbergin kartanon pappilan pihamaalla 14.8.1949. Saukkosaarten avioliitto on pituudeltaan Suomen pisimpiä, sillä Tilastokeskuksen tilastojen mukaan pisimmät ovat kestäneet hieman yli 70 vuotta.

Saukkosaaret olivat avioliittoa solmiessaan 25- ja 27-vuotiaat. Nykymenoon verrattuna he olivat nuoria, sillä nykyisin ensimmäinen avioliitto saa odottaa. Ensiavioitujanaisen ikä on noussut vuodesta 1982 näihin päiviin. Vuonna 1982 morsian oli noin 25-vuotias ja vuonna 2017 jo lähes 32-vuotias. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan koko maassa vuonna 2017 ensimmäisen avioliiton keskimääräinen solmimisikä oli naisilla 31,7 ja miehillä 33,9 vuotta.

Keskisuomalainen nainen solmii avioliiton tilastojen mukaan keskimäärin 31- ja mies 34-vuotiaana. Kaikissa maakunnissa miehet ovat keski-iältään vanhempia kuin puolisonsa ensimmäistä avioliittoa solmittaessa.

Koko Suomessa ahvenanmaalaiset naiset ja miehet olivat keskimääräisesti vanhimpia solmiessaan ensimmäisen avioliiton. Naiset olivat keskimäärin 36,8- ja miehet 38,3-vuotiaita. Manner-Suomessa vanhimmat ensimmäisen avioliiton solmijanaiset olivat 33,3-vuotiaat lappilaiset ja vastaavasti vanhimmat miehet olivat 36,1-vuotiaita kainuulaisia.

Jyväskylän Perheasian neuvottelukeskuksessa työskentelevä kokenut perheneuvoja, pari- ja perheterapeutti Pekka Puukko toteaa, että tässä heijastuu yhteiskunnallinen muutos.

– Ennen avioitumista monilla on jo ehkä useampi parisuhde- tai avoliittokokeilu taustalla, sanoo Puukko.

Koko maassa eri sukupuolta olevien parien avioliittojen määrä on ollut jo yli vuosikymmenen laskussa. Viime vuosina lasku on hieman hidastunut.

Uudelleen solmittujen avioliittojen määrä on pysynyt ennallaan kolme vuotta. Runsaan 10 viime vuoden aikana uudelleen avioituneiden vuosimuutokset ovat olleet määrällisesti pieniä. Vuonna 2017 uudelleen avioituneiden naisten ja miesten määrät suurenivat muutamalla kymmenellä edelliseen vuoteen verrattuna. Uudelleen avioituneita naisia oli 6 300 ja miehiä 6 500.

– Uskon parisuhteen säilymiseen. Kahden välinen suhde on keskeinen tarve, mutta suhteen muodot monipuolistuvat, pohtii Puukko

Tilastojen mukaan lähes neljä avioliittoa kymmenestä päättyy eroon. Avioeron riski kasvaa jyrkästi heti avioliiton alkuvuosina, ja kolmas vuosi on kriittinen.

Puukko toteaa, että yli vuosikymmenten jatkuva parisuhde vaatii jo onnea ja johdatustakin, sillä se pitää sisällään niin monta ihmisen kehitysvaihetta ja kriisiä.

– Tuon kolmannen vuoden voisi liittää perheen pienten lasten syntymiin. Ne ajat monet parit kokevat kuormittavina, mutta yhdessä voitetut vaikeudet myös lujittavat.

Ensimmäisen avioliiton päättyminen leskeyteen on hieman todennäköisempää kuin avioliiton päättyminen avioeroon. Eronneiden osuus oli pitkään suurinta 1985 avioliiton solmineilla, mutta vuonna 1989 solmituista avioliitoista muutaman kymmenyksen suurempi osuus oli päättynyt eroon vuoteen 2017 mennessä. Eroamisen huipun saavuttamisen jälkeen eron riski pienenee. Pisimmät eroon päättyneet avioliitot ovat tilastojen mukaan kestäneet yli 60 vuotta.

Vuoden 2017 avioliittolain muutosta seurasi ennätysmäärä samaa sukupuolta edustavien avioliittoja. Samaa sukupuolta olevilla pareilla eroaminen on yleisempää kuin eri sukupuolta olevilla. Naisparien eroaminen oli miespareja yleisempää.

Tanssi vei Marian ja Pentin yhteen, ja 70 vuotta ovat askeleet olleet yhteisiä

Maria (omaa sukua Mikkilä) ja Pentti Saukkosaari tapasivat Marian kotipaikkakunnalla Isossakyrössä tanssiaisissa 1940-luvun lopulla. Pentti oli tullut Helsingistä opiskelemaan Österbergin kartanoon maatalouskouluun.

– Minä näin heti, että Pentti haluaa hakea tanssimaan. Hän ei hitaana kävelijänä koskaan ehtinyt. Lopulta autoin kiertämällä vähän kauempaa, että mies ehti ensimmäiseksi, naurahtaa Maria.

– Upeat hiukset ja silmät saivat rakastumaan. Pappi ei suostunut vihkimään meitä kirkossa, koska kyseessä oli tanssihäät. Niinpä vihkiminen oli pappilan pihassa. Opiskelukaverini olivat päättäneet, että ajamme lypsyastioita tavallisesti kuskaavalla aasilla vihkipaikalta opiskelukavereideni rakentamalle tanssisalille, muistelee Pentti.

– Itsepäinen elukka pysähteli vähän väliä. Se kärrymatka todella kesti kauan, jatkaa Maria.

Pentin työ pellonraivauksessa työnjohtajana vei pariskunnan Pihtiputaalle ja toi 60-luvun alussa Keuruulle. Keuruulle he juurtuivat vaikka elivät välillä 30 vuotta pääkaupunkiseudulla. Maria teki uraa MTK:ssa ja Pentti mm. telakalla sotakorvauslaivojen parissa. Lapsia pariskunnalle syntyi kolme, kaksostytöt ja heille pikkuveli. Nyt on jo lauma lastenlapsia ja lastenlasten lapsiakin. Marian uraan mahtuu yrittäjyyttä Matkahuollossa ja vaatekaupassa, Pentin työura on ollut monipuolista ruumiillista työtä. Mies hurahti kilpajuoksuun eläkkeelle jäätyään ja veteraaniyleisurheilu-ura oli pitkä sekä menestyksekäs.

– Ei se minulla ollut rakkautta ensi silmäyksellä, mutta hyvin tuon miehen kanssa olen toimeen tullut. Mitä enemmän ikää on karttunut, niin sitä tärkeämmäksi toinen on tullut. Kumpikaan ei halua jäädä yksin, sanoo Maria.

Pariskunnan tyttäristä Tuula Vanhanen vahvistaa isänsä sanat.

– Vein isän käymään asioille, niin se vei muutaman tunnin. Kun palasimme, niin tuossa eteisessä äiti jo odotti ja siinä he halailivat ja pussailivat. Äiti sanoi, että oli jo ikävä, kertoo Tuula Vanhanen.