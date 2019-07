Suomalainen startup aikoo mullistaa kvanttiteknologia-alan – keräsi sijoittajilta yli 11 miljoonaa euroa

"Suomalainen tuore startup aikoo mullistaa kvanttiteknologia-alan", IQM ilmoittaa tiedotteessaan.

Yhtiö kehittää järjestelmiä, joiden toivotaan mahdollistavan tulevaisuudessa maailman ensimmäisen skaalautuvan, eli laskentateholtaan nykyisiä prototyyppejä paljon suuremman kvanttitietokoneen kehittämisen.

Yhtiön tavoite on nyt askeleen lähempänä toteutumista, sillä se keräsi siemenrahoituskierroksella yli 11 miljoonaa euroa suomalaisilta ja kansainvälisiltä sijoittajilta.

Yrityksen jyväskyläläislähtöinen perustaja Mikko Möttönen kertoo, että rahoitusta on haettu jo puolitoista vuotta. Aalto-yliopiston kvanttiteknologian huippuyksikössä työskentelevä professori Möttönen on myös Jyväskylän yliopiston kvanttilaskennan dosentti. Hän perusti yrityksen yhdessä toimitusjohtaja Jan Goetzin, operatiivisen johtajan Juha Vartiaisen ja teknologiajohtaja Kauan Yen Tanin kanssa.

– Rahoituksen kerääminen on ollut pitkä taival. Olemme jutelleet tästä satojen ihmisten kanssa, mutta lopulta löysimme todella hyvät rahoittajat, jotka tuovat oman kortensa kekoon rahan lisäksi yhteyksissä ja osaamisessa, Möttönen toteaa.

Sijoittajia on kaikkiaan kuusi. Möttönen uskoo kontaktien auttavan yritystä seuraavalla rahoituskierroksella.

Kerätyn rahoituksen avulla IQM pääsee vauhtiin keksintöjensä kehittämisessä. Yritys aikoo palkata vuoden loppuun mennessä parikymmentä henkilöä, ensi vuoden lopulla työntekijöitä olisi tarkoitus olla jo noin 30.

Rahoituksen avulla saadaan myös perustettua laboratorio yrityksen toimitiloihin Espoon Otaniemeen.

IQM:n pohja on Aalto-yliopistossa ja VTT:llä tehdyn kvanttiteknologian tutkimuksen tuotoksissa. Yhtiön kaksi keihäänkärkikeksintöä ovat huippunopea kubittien eli kvanttibittien nollausmenetelmä ja mittausmenetelmä, jolla kubittien informaatio saadaan luettua nopeasti.

Yrityksen tavoitteena on saada aikaiseksi nopein ja tarkin kubitti, jonka kukaan on tehnyt. Aluksi tarkoitus on näyttää pienen mittakaavan prosessorissa, että yhtiön tekniikka on ainakin joillain mittareilla parempaa kuin muilla.

– Jos pystymme näyttämään, että meillä on parempi tuote kuin muilla, se voisi jo saada seuraavan kierroksen rahoittajat vakuuttumaan, Möttönen arvelee.

Tulevaisuudessa tavoite on saada teknologia kiinnitettyä suuremman mittakaavan prosessoriin. Möttösen mukaan tämä on kuitenkin vielä useiden vuosien päässä.

– Tällä rahalla ei oikestaan edes vielä keskitytä prosessorin skaalaamiseen suuremmaksi, mutta se on suunnitelmissa pidemmällä tulevaisuudessa.

Käytännössä IQM:n tavoite on nyt tehdä pienikokoisesta prosessorista niin hyvä, että sen suurentamista kannattaa toden teolla alkaa yrittämään.

Mikäli teknologia saadaan muunnettua tarvittavaan suureen mittakaavaan, voisi kvanttitietokone esimerkiksi mallintaa tarkasti kemiallisia yhdisteitä, kuten lannotteita tai lääkeaineita.

Möttönen kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on nykyisiin tietokoneisiin verrattuna täysin erilainen tapa tehdä laskentaa.

– Kukaan ei varmaan vielä osaa sanoa kvanttitietokoneen tärkeintä hyötyä, se tulee joskus tulevaisuudessa. Sitten kun koneet toimivat, joku keksii, että tällaiseen sitä voisi käyttää.