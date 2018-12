Suomalaiselle NHL-pelaajalle syyte huumerikoksesta – laajassa kokaiinijutussa syytettyjä yli 20

Pohjois-Amerikan NHL-jääkiekkoliigassa pelaavaa Jori Lehterää syytetään huumausainerikoksesta. Syytteen mukaan Lehterä osti noin kahdeksan grammaa kokaiinia viime kesänä.

Syyttäjät vaativat Lehterälle viiden kuukauden vankeusrangaistusta. Tämän mittainen tuomio on mahdollista määrätä ehdollisena.

Jutun käsittely on alkanut Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella. Syytettyjä on kaikkiaan yli 20. Syytteet liittyvät lähinnä kokaiinin maahantuontiin ja levittämiseen. Kokaiinia on syytteiden mukaan ollut noin 1,7 kiloa.

Syyttäjät vaativat jutun neljälle pääsyytetylle 6–10 vuoden vankeustuomioita. Rikokset tapahtuivat syytteiden mukaan alkuvuonna ja kesällä 2018. Syyttäjien mukaan rikoksella saavutettua hyötyä on kertynyt yli 260 000 euroa.

Käräjäoikeus on varannut jutun suulliseen käsittelyyn useita päiviä. Viimeinen niistä on 9. tammikuuta. Jutun laajuudesta kertoo sekin, että sitä käsitellään kolmen tuomarin kokoonpanolla. Syyttäjiä on kaksi.

Jori Lehterä ei ole tänään itse paikalla käräjäoikeuden istunnossa. Häntä on määrä kuulla oikeudessa myöhemmin, kuten suurinta osaa muistakin syytetyistä. Tänään oikeus käsittelee kolmen syytetyn syytteitä.

Lehterä on pitkän uran ulkomaiden ammattilaiskaukaloissa tehnyt hyökkääjä. Hänellä on myös arvokisamitaleita maajoukkueesta.

Philadelphia Flyersia edustava Lehterä pelasi viimeksi 15. joulukuuta Philadelphian ja Vancouverin välisessä ottelussa. Hän on tällä kaudella pelannut 24 NHL-ottelua ja tehnyt yhden maalin.