Suomalaisen perunanviljelijän kiloliksa kalpenee vertailussa – kesän kuivuus nostanee potun hintaa, mutta tuottajaa se ei auta: "Ankara vaikutus"

Eräs perunan kotitarveviljelijä kertoi viime viikolla saaneensa elämänsä parhaan perunasadon, vaikka äärimmäisen kuiva kesä muuta lupasikin. Valitettavasti perunasato kokonaisuutena ei yllä mainitun pienestiviljelijän suhteellisiin lukemiin.

– Satovaihtelu oli erittäin suuri jopa samojen tilojen eri lohkojen välillä, sanoo MTK:n kasvinviljelyasiamies Antti Lavonen.

– Kokonaisuutena satoa saatiin noin neljännes vähemmän kuin normaalisti. Määrä tarkentuu, kun luonnonvarakeskuksen varastokysely valmistuu.

Sateesta tai kuivuudesta johtuva huono sato ei ole Suomessa lainkaan harvinaista. Ongelmalliseksi tämän vuoden tilanteen tekee kuivuuden rajuus koko Euroopassa.

– Normaalitilanteessa Suomen huonoa satoa on voinut korvata helposti tuonnilla Euroopasta, mutta nyt tilanne on oleellisesti vaikeampi.

Yksi iso ongelma on suomalainen hintataso.

– Suomessa maksetaan viljelijälle tällä hetkellä suurin piirtein puolet siitä mitä Euroopassa. Kun esimerkiksi Ruotsissa viljelijä saa perunakilolta 30 senttiä, oli Suomen virallinen hinta elokuussa 18 senttiä kilolta.

– Noilla hintasuhteilla on vaikea järjestää korvaavaa tuontia.

Lavosen mukaan perunan hinta olisi noussut jo Suomessakin, ellei täällä olisi erittäin keskittynyttä kauppaa.

– Tällä hetkellä tuntuu siltä, että satomäärällä ei ole vaikutusta hintaan.

– Hinnan on kuitenkin väistämättä noustava, kun perunaa joudutaan tuomaan. Eurooppalainen tuottaja saa 25–30 senttiä kilolta ja kun siihen lisätään tuontikulut, liikutaan noin 35 sentin tietämillä.

Lavosen mukaan ruokaperunan kuluttajahinta nousi jo heinä-elokuussa viisi-seitsemän senttiä kilolta. Tuottajalle hinnannousu ei kuitenkaan mennyt.

– Tuottajahinta laski samaan aikaan sentillä kilolta. Kauppa otti vähän lisää katetta.

– Kaikkiaan tilanteella on ankara vaikutus tuottajan talouteen.

Huhut ehtymisestä liioiteltuja

Keski-Suomen ProAgrian erikoisviljelyasiantuntija Marjo Marttinen sanoo, että huhut perunan loppumisesta ennen joulua ovat liioittelua.

– Tilanne ei ole ihan niin dramaattinen, Marttinen sanoo.

– Keski-Suomessa perunaviljelmät ovat aika pieniä, ja joissain paikoissa satoa on saatu odotettua enemmän äärimmäisen ankarista olosuhteista huolimatta.

Osa nostetuista perunoista on kuitenkin ollut pieniä ja perunaruven peittämiä.

– Kun perunanmukula on ihan pieni, se on herkkä taudinaiheuttajalle, ja kuivuus altistaa nimenomaan perunaruvelle.

– Rupinen peruna on silti varsin käyttökelpoinen.

Toisaalta kuivuus vähensi kosteutta vaativan perunaruton esiintymistä.

– Pitkän kuivuuden jälkeen myös sateet voivat olla riski, kun peruna voi alkaa tuottaa uusia mukuloita tai mukulat voivat halkeilla voimakkaan kasvun myötä, Lavonen sanoo.

Joutsan ja Kangasniemen S-markettien myymäläpäällikkö Ville Nurmi sanoo, että ainakaan vielä ei perunapula ole ehättänyt S-marketteihin asti.

– Käytämme paikallisen toimittajan ruokaperunoita, eikä niiden saamisessa tai laadussa ole ollut mitään ongelmia, Nurmi kiittelee.

– Perunaa menee kaupaksi tasaiseen tahtiin.

Kangasniemeläisen K-Puulantorin kauppias Mikko Seppänen on samoilla linjoilla.

– Meillä on parikin paikallista tuottajaa, Seppänen kertoo.

– Jos toisella on ollut jostain syystä heikompi sato, on toiselta saatu täydennystä. Nyt perunaa on riittänyt hyvin.