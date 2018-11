Suomalaiset eivät uskalla kohdata erimielisiä – Väittelyillan perustaja kritisoi vasemmistoliberaaleja ja perussuomalaisia

Suomalainen keskustelukulttuuri on menossa huonompaan suuntaan.

Tätä mieltä on keskustelemisen ammattilainen, Suuren väittelyilta -tapahtuman perustaja, toimittaja ja entinen tv-juontaja Pekka Vahvanen, 35.

Vahvanen palasi perjantai-iltana Jyväskylään, kun hän järjesti ravintola Ilokiven ensimmäisen väittelyillan neljään vuoteen. "Vanhan liiton mieheksi" tunnustautuva Vahvanen syytti keskustelukulttuurin ongelmista sosiaalista mediaa, jossa eri mieltä olevat eivät aidosti kohtaa ja kuuntele toisiaan.

Lisäksi Vahvasta ärsytti, että väittelyillan keskustelustakin osa käydään "Twitterin toisessa todellisuudessa".

– Facebook-keskustelu on usein sitä, että samanmieliset komppaavat toisiaan, Vahvanen sanoi.

Kun Vahvanen teki tv-ohjelma Perjantaita, hän törmäsi siihen, että ihmiset eivät halunneet tulla studioon keskustelemaan eri mieltä olevien kanssa. Vahvanen kritisoi sekä "oikeamielisten vasemmistoliberaalien" että perussuomalaisten suhtautumista julkiseen keskusteluun.

– Hyvää asiaa ajavat vähemmistöjen oikeuksien puolustajat yrittävät rajoittaa sitä, miten asioista saa keskustella. On hirveän helppoa tulkita kannanottoja transfobisiksi, naisvihamielisiksi, rasistisiksi tai fasistisiksi, Vahvanen kommentoi.

– Toisaalta eivät perussuomalaisetkaan ole johdonmukaisia. Satiiri ja huumori eivät kuulu heidän mielestään sananvapauteen silloin, kun omia haukutaan.

Suomalainen keskustelukulttuuri on menossa parempaan suuntaan.

Tätä mieltä on Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen johtaja, taloustieteilijä Mika Maliranta, 60. Maliranta itse keskustelee aktiivisesti yhteiskunnallisista asioista muun muassa sosiaalisessa mediassa. Hän osallistui väittelyiltaan Vahvasen taisteluparina.

– Viimeisen 50 vuoden aikana keskustelu on parantunut älyttömästi. Katsokaa vanhoista tv-pätkistä, kuinka jäykästi ihmiset esiintyvät, Maliranta sanoi.

Rohkea esiintyminen on Malirannan mukaan ehto sille, että päästään väittelemään kunnolla. Väittelyä Maliranta kuvaa hienoimmaksi instrumentiksi argumenttien vertailuun.

– Tieteen puolella väittely on osa kulttuuria. Eivät taloustieteilijät ole välttämättä eri mieltä, kun he haastavat toistensa ajatuksia. He haluavat kuulla, kuinka toiset argumentoivat.

Myös sosiaalisen median keskustelukulttuuri on menossa Malirannan mielestä eteenpäin. Hän ei törmää enää samanlaiseen "nillitykseen ja suunsoittoon" kuin viisi vuotta sitten.

– Minua kritisoidaan paljon, mutta suurin osa kritiikistä on asiallista.

Suomalainen keskustelukulttuuri on menossa parempaan ja huonompaan suuntaan.

Tätä mieltä on päätoimittaja Tuija Siltamäki, joka väitteli Ilokivessä kansanedustaja Laura Huhtasaaren (ps.) kanssa siitä, onko Suomessa sananvapausongelmaa.

Siltamäki korosti, että nykyään kenellä tahansa on mahdollisuus osallistua keskusteluun esimerkiksi blogin tai some-tilin avulla.

– Suomessa on anonyymejä ja suosittuja Twitter-tilejä, jotka tuovat fiksusti esille transihmisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Jos heillä ei olisi somea, he olisivat todennäköisesti hiljaa.

Toisaalta some-keskustelujen konfliktihakuisuus ja vänkääminen ärsyttävät Siltamäkeä – eikä hän ole yksin.

– Jos ihmiset kokevat verkkokeskustelun negatiiviseksi, pelottavaksi ja vastenmieliseksi, he eivät halua osallistua siihen, Siltamäki muistutti.