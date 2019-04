Suomalaiset luottavat Evan kyselyssä poliisiin ja presidenttiin

Suomalaiset luottavat poliisiin, presidenttiin ja armeijaan. Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) selvityksen mukaan vastaajista 86 prosenttia luottaa poliisiin ja hieman yli 80 prosenttia Puolustusvoimiin ja presidentti Sauli Niinistöön.

Eniten luottamusta edelliseen kymmenen vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna ovat kasvattaneet presidentti ja Euroopan unioni. Luottamustaan ovat menettäneet poliitikot ja media. Esimerkiksi puolueisiin luottaa harvempi kuin joka viides vastaaja.

– Eduskunnan ja poliitikkojen kannalta tilanne on murheellinen. Suomalaiset luottavat enemmän esimerkiksi Wikipediaan kuin eduskuntaan tai puolueisiin, toteaa Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tiedotteessa.

Maan hallitus eli Juha Sipilän (kesk.) sittemmin eronnut hallitus on sijoittunut luottamuslistalla häntäpäähän yhdessä puolueiden kanssa. Luottamus hallitukseen on kokenut selvän pudotuksen.

Luotto yrityksiin on kasvanut

Luottamustaan parantaneiden joukossa ovat myös muun muassa oikeuslaitos, pienyritykset ja kansalaisjärjestöt. Myös luottamus esimerkiksi työnantajajärjestöihin ja suuryrityksiin on kasvanut.

Yleisradio , Helsingin Sanomat ja MTV ovat joko menettäneet luottamustaan tai pitäneet sen ennallaan.

Kymmenen vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna koulutus- ja sosiaaliturvajärjestelmä sekä oman maakunnan sanomalehti ja ammattiyhdistysliike ovat liukuneet sijoituksissa alaspäin.

Naiset luottavat miehiä enemmän ympäristöjärjestöihin, ammattiyhdistysliikkeeseen ja Yleen. Miehet taas pitävät Wikipediaa, markkinatalousjärjestelmää sekä hallitusta luotettavampina kuin naiset.

Tulokset perustuvat noin 2 000 ihmisen vastauksiin, ja tiedot on kerätty viime syksynä. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internetpaneelissa.

Eva on kartoittanut suomalaisten arvoja ja asenteita säännöllisesti vuodesta 1984.