Suomalaiset marjat poimitaan ulkomaisin voimin – kausityölupien vaatima paperityö hiertää marjatiloilla

Suomen marja- ja vihannesviljelmillä työskentelee tänä kesänä 10 000–15 000 ulkomaalaista työntekijää. Tänä vuonna kausityöhön on myönnetty jo nyt enemmän lupia kuin koko viime vuonna yhteensä.

Tiloilla poimitaan tällä hetkellä mansikkaa, ja vadelma kypsyy hyvää vauhtia. Heinä–elokuussa vuoroon tulevat herukat ja pensasmustikat.

– Marjaa on nyt hyvin liikkeellä. Suurin osa poimijoista tulee Ukrainasta tai Venäjältä, toiminnanjohtaja Miika Ilomäki Hedelmän- ja marjanviljelijäin liitosta kertoo.

Suurin osa kausityöhön tulevista ulkomaalaisista työskentelee puutarha- ja maatalousalalla, mutta myös turkistarhoilla, metsätöissä ja matkailussa.

Kausityölaki tuli voimaan viime vuoden alussa.

Luvista suurin osa lyhyelle jaksolle

Maahanmuuttovirasto (Migri) on tähän mennessä myöntänyt lähes 9 200 lupaa erilaiseen kausityöhön, kun päätösten kokonaismäärä viime vuonna oli 7 745.

Luvista suurin osa haetaan lyhyelle jaksolle kesäsesongin ajaksi.

– Suurin osa luvista on kausityötodistuksia, joita on parhaimmillaan pystytty myöntämään muutamassa päivässä, ylitarkastaja Selene Roponen Migristä kertoo.

Kausityölupa voidaan myötää puutarhamarjojen poimintaan. Luonnonmarjojen poiminta ei kausityölain piiriin kuulu, vaan marjametsään mennään omalla ajalla.

– Luonnonmarjojen poimintaa on mahdollista tehdä ilman oleskelulupaa enintään 90 päivän ajan. Kausityölupa taas myönnetään hakemuksessa ja työehdoissa ilmoitettua työtä ja työnantajaa varten, Roponen sanoo.

Ilomäen mukaan marjanviljelijät ovat olleet huolissaan varsinkin pidempien kausityölupien ruuhkautumisesta.

Kausityön tarve pidentyy entisestään, kun viljelyssä otetaan käyttöön satokautta pidentäviä kasvutunneleita ja kasvihuoneita.

– Pitkissä 6–9 kuukauden kausityöluvissa tulee ottaa huomioon se, että työ- ja elinkeinotoimisto tekee ensin osapäätöksen ennen Maahanmuuttoviraston päätöstä, Roponen huomauttaa.

Kuopiolainen marjanviljelijä Satu Helminen harmittelee sitä, ettei Migriin ole puhelinnumeroa, johon soittaa, jos vaikkapa sähköpostiin ei saa vastausta viikon sisällä. Yli kolmen kuukauden työlupien saamista hän pitää monimutkaisena ja kalliina.

Yhteistyö verotoimiston kanssa on sen sijaan sujunut hyvin.

Byrokratian paljous kutisti toimintaa

Marjanviljelijä Satu Helminen kokee hankalaksi sen, että jo tammi–helmikuussa pitäisi tietää, kuinka monta työntekijää kesällä tarvitsee.

Kausityötä voi tehdä siinä yrityksessä, mihin lupa on myönnetty. Työntekijät eivät voi siirtyä tilalta toiselle niin kuin aiemmin. Siirtyminen on mahdollista silloin, jos hakee uuden luvan tai alkuperäiseen lupaan on jo merkitty kaikki työnantajat.

Aiemmin, jos mansikkasato on jäänyt huonoksi, työntekijät ovat aiemmin voineet siirtyä toiselle tilalle poimimaan vaikkapa vadelmaa, Helminen kertoo.

– Työntekijät saivat järkevän elannon Suomesta. Nyt tilat eivät voi enää vaihtaa työntekijöitä.

Näin oli jo viime kesänä. Syy muutokseen ei ole Helmiselle täysin selvinnyt.

– Oliko syynä kiristynyt maahanmuuttopolitiikka, hän pohtii.

Helmisen mukaan viljelijöitä sitoo se, että jos töitä luvataan, niitä on myös löydyttävä.

– Työntekijät voivat sen sijaan jättää tulematta.

Eräs marjanviljelijä olikin pulassa, kun 15 kausityöntekijää ei ilmaantunutkaan paikalle.

– Myös muu Eurooppa vetää marjanpoimijoita.

Helminen muistuttaa, että ulkomaalaisille maksetaan samaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa kuin suomalaisillekin maksettaisiin.

Helmisen marjatilalle Kuopion Hirvilahteen saapui viime viikolla kaksi kausityötekijää Ukrainasta, jo aiemmilta kesiltä tuttu aviopari Maryna Burukova ja Petja Burukov. Työntekijämäärä täydentyy kolmella perjantaina.

Muun muassa byrokratian vuoksi marjatilan toiminta on aiempaa pienimuotoisempaa. Viljelyala on pienentynyt kolmesta hehtaarista vajaaseen hehtaariin.

Ohjeistusta lisättiin palautteen jälkeen

Hedelmän- ja marjanviljelijäin liiton Ilomäki on kuullut samaa viestiä muualtakin: viljelijät ovat yleisesti kokeneet lupaprosessin hankalaksi.

Aikaisemmin työnantaja pystyi kutsumaan useamman työntekijän samalla lomakkeella, nyt jokaisesta poimijasta on täytettävä erilliset lomakkeet.

– Paperityö on yllättävän suurta. Sekä työnantaja että työntekijä täyttävät monta kaavaketta, Ilomäki kertoo.

Työntekijän on puolestaan muistettava voimassa olevan työsopimuksen nimi ja täytettävä työnantajan osoite useaan kohtaan lomaketta.

Roponen kertoo, että kausityötodistuspyynnön ja oleskelulupahakemuksen voi jättää tänä vuonna myös sähköisesti.

– Viime vuonna kausityöluvan hakeminen oli uusi asia ja saimme paljon kysymyksiä ja palautetta varsinkin työnantajilta. Ohjeistusta on lisätty myös ukrainaksi ja venäjäksi.