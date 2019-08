Suomalaiset saamassa pian mahdollisuuden hakea ilmaista, sähköistä viisumia Pietarin ja Leningradin alueelle

Suomalaiset ovat saamassa lokakuun alusta lähtien mahdollisuuden hakea maksutonta, sähköistä viisumia Pietarin ja Leningradin alueelle, kertoo konsulipäällikkö Pasi Tuominen ulkoministeriöstä STT:lle. Hänen mukaansa ulkoministeriö sai asiasta virallisesti tiedon torstaina iltapäivästä.

– Venäjällä on tehty presidentin asetus, joka on nyt meillä myös virallisesti kommunikoitu. Sen asetuksen mukaisesti Pietarin ja Leningradin alueelle olisi tulossa 1.10. alkaen maksuton sähköinen viisumi, hän kertoo.

Ulkoministeriöllä ei ole vielä tarkempia tietoja siitä, miten sähköinen viisumi käytännössä toimii. Tuomisen mukaan tarkempia määräyksiä on varmasti tulossa myöhemmin.

Venäjän suunnitelmista uutisoitiin heinäkuussa, mutta vielä aiemmin ei ollut tiedossa, koskeeko suunnitelma suomalaisia.

Sähköinen viisumi on ollut Tuomisen mukaan käytössä Kaukoidässä jo toista vuotta.

Euroopan komissio selvittää mahdollisuutta ottaa e-viisumi käyttöön

Myös Euroopan komission suunnalla on selvitetty mahdollisuuksia ottaa käyttöön Schengen-alueella e-viisumi. Tuomisen mukaan komissiolla on työn alla esiselvitys asiasta. Selvityksen pitäisi valmistua alkusyksystä. Suomi on hänen mukaansa ajanut e-viisumin käyttöönottoa.

– Aloiteoikeus on kuitenkin komissiolla. Työ on jo aloitettu, mutta vielä ei olla edes siinä vaiheessa, että olisi ehdotuksia.

Hänen mukaansa toteutuessaan kyseessä olisi kuitenkin vuosia kestävä muutos.

Suomen viisumihakemuksiin tulossa muutoksia Venäjällä

-

turistien osoitettava varallisuutensa

Torstain aamusta kerrottiin, että Suomeen tulevien viisumihakemusten liitteisiin Venäjällä on tulossa muutoksia ensi kuusta lähtien. Suomen suurlähetystö Moskovassa, Suomen Pietarin-pääkonsulaatti sekä Petroskoin ja Murmanskin toimipisteet alkavat noudattaa EU-maiden yhteistä käytäntöä viisumihakemusten liitteeksi vaadituista asiakirjoista syyskuun alussa, kertoo ulkoministeriö. Suomen liitevaatimukset ovat sitten samat kuin muiden Schengen-maiden. Suomi on tarvittaessa pyytänyt viisumihakemuksiin Venäjällä tarkentavia liitteitä jo aiemmin.

Ulkoministeriön Tuominen ei usko viisumimuutosten vaikuttavan Venäjän e-viisumia koskeviin suunnitelmiin.

– Ei heillä varmaankaan ole mitään syytä reagoida siihen, että noudatamme Schengenin sääntöjä samalla tavalla kuin muutkin maat.

Tuominen ei myöskään usko, että uudet liitevaatimukset vaikuttaisivat millään tavoin venäläisten intoon matkustaa Suomeen. Tätä hän perustelee sillä, että vaatimukset ovat samoja kuin mitä kaikki muut Schengen-maat jo edellyttävät.

"Suomi halusi harmonisoida viisumimenettelyn"

Venäläisten turistien ja omatoimimatkailijoiden täytyy jatkossa liittää viisumihakemukseen matkasuunnitelmansa ja osoittaa varallisuutensa. Turistien ja omatoimimatkailijoiden hakemuksen liitteenä täytyy siis olla joko todistus majoituksesta matkan aikana ja matkaliput tai niiden puuttuessa viisuminhakijan kirjallinen kuvaus matkareitistä. Varallisuus pitää osoittaa palkkatiedot sisältävällä työtodistuksella, edelliset kolme kuukautta kattavalla tiliotteella tai todistuksella kiinteistönomistuksesta Venäjällä.

– Jokaisella venäläisellä on kyllä ollut yleensä riittävästi varoja, ja yleensä heillä on varaukset kunnossa. Venäläiset ovat tässä suhteessa ensiluokkaisia matkailijoita, Tuominen sanoo.

Schengen-alueella kiinteistöjä omistavien on ulkoministeriön mukaan jatkossa annettava turistien tavoin todistus varallisuudesta. Kiinteistönomistajien lähisukulaisten hakemuksiin tarvitaan todistus sukulaisuussuhteesta. Lisäksi Schengen-alueella asuvien perheenjäsenten luokse kohdistuvia vierailuja varten viisumihakemuksiin tarvitaan todistus hakijan varallisuudesta.

Uudet vaatimukset julkaistaan Suomen Venäjällä sijaitsevien viisumikeskusten verkkosivuilla englanniksi ja venäjäksi tämän kuun aikana. Muutokset koskevat syyskuun ensimmäisestä päivästä alkaen Suomen edustustoissa tai eri puolilla Venäjää sijaitsevissa Suomen viisumikeskuksissa jätettyjä hakemuksia.

– Suomi halusi harmonisoida tämän viisumimenettelyn muiden Schengen-maiden kanssa, kertoo viisumiyksikön päällikkö Anneli Nummelin Pietarin-pääkonsulaatista STT:lle.

Myöskään hän ei usko, että liitevaatimukset vaikuttaisivat venäläisten matkustusintoon, ja kaiken kaikkiaan hän uskoo vaikutusten olevien vähäisiä. Riittävä varallisuus arvioidaan tapauskohtaisesti, Nummelin kertoo.

Tieto Suomen viisumivaatimusten tiukennuksista on levinnyt nopeasti Venäjän mediassa. Niistä ovat tuoreeltaan kertoneet muun muassa uutistoimistot Tass ja RIA Novosti.