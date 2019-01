Suomalaiset sivakoivat mieluimmin metsän siimeksessä

Suomalaiset hiihtävät mieluiten metsäladuilla, ilmenee Suomen Ladun hiihtobarometristä. Sekä perinteisen että vapaan eli luistelutyylin hiihtäjät valitsevat yleensä tavanomaiselle hiihtolenkilleen vaihtelevan metsäladun. Harvempi suosii raskaita kilpalatuja. Pelto- ja jääladuille suuntaavia on eniten perinteistä hiihtävien joukossa.

Naiset hiihtävät kyselyn mukaan enemmän perinteisellä tyylillä kuin miehet. Miesten joukossa on enemmän paitsi luisteluhiihtäjiä myös niitä, jotka käyttävät molempia tyylejä.

Kummankin hiihtotyylin käyttäjiä on paljon nuorissa, alle 20-vuotiaissa. Heistä yli puolet hiihtää sekä perinteistä että vapaata.

Yli 70-vuotiaista vastaajista puolestaan 76 prosenttia hiihtää perinteistä. He myös hiihtävät nuoria rauhallisemmin ja suosivat muita enemmän tasaisia pelto- ja jäälatuja. Toisaalta iäkkäät hiihtävät keskimääräistä pidempiä lenkkejä.

Hiihtäjien harrastusaktiivisuuteen ei näytä vaikuttavan se, kuinka pitkä matka on lähimmälle ladulle. Kyselyyn vastanneista 43 prosentilla on matkaa kotoa ladulle alle kilometrin verran, mutta yhtä hanakasti lähtevät ladulle ne, joilla matka on yli viisi kilometriä.

Avoimeen verkkokyselyyn vastasi reilut 1 900 hiihdon harrastajaa, joista reilu kolmannes Suomen Ladun jäseniä.