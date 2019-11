Suomalaiset tapaavat sukulaisiaan ja ystäviään entistä harvemmin

Suomalaiset tapaavat sukulaisia ja ystäviä huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2002, selviää tuoreesta vapaa-aikatutkimuksesta. Vuonna 2002 vastaajista joka kymmenes piti säännöllisesti yhteyttä yli kymmeneen sukulaiseen, vuonna 2017 enää kuusi prosenttia. Seitsemän prosenttia vastaajista ei pidä lainkaan yhteyttä sukulaisiinsa.

Tilastokeskuksen tutkimuksesta käy ilmi myös, että aikuisten lasten ja vanhempien tapaamiskerrat ovat selvästi harventuneet. Viisitoista vuotta sitten lähes puolet vastaajista tapasi muualla asuvia vanhempiaan vähintään kerran viikossa, vuonna 2017 enää noin joka kolmas.

– Sosiaalisen median käyttö ei näytä lisänneen aikuisten lasten ja vanhempien välistä yhteydenpitoa, sanoo Tilastokeskuksen tutkija Riitta Hanifi tiedotteessa.

Ystävienkin tapaamiskerrat ovat harventuneet, mutta entistä useampi on yhteydessä ystäviin puhelimella tai verkossa. Myös ystävien lukumäärä on vähentynyt verrattuna 15 vuoden takaiseen tutkimukseen. Nyt enää 28 prosentilla suomalaisista on enemmän kuin viisi ystävää.

Tutkimus osoittaa eroja sosiaalisissa suhteissa eri väestöryhmien välillä. Työttömistä 13 prosenttia ja 15–24-vuotiaista joka kymmenes ei pidä lainkaan yhteyttä sukulaisiin. 75 vuotta täyttäneistä 12 prosentilla sekä harvaan asutulla maaseudulla asuvista kahdeksalla prosentilla ei ole ystäviä.

– Yleisen yksilöllistymisen lisääntyminen saattaa lisätä myös sosiaalisista suhteista eristäytymistä, Hanifi toteaa.

Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimusta on tehty yli 40 vuoden jaksolla: vuosina 1977, 1981, 1991, 2002 ja 2017. Tutkimuksessa on haastateltu 10–64-vuotiaita suomalaisia.

Ravintoloissa syödään enemmän, mutta juhlitaan vähemmän

Vapaa-aikatutkimus kertoo, että suomalainen ravintolakulttuuri on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Ravintoloissa syöminen on lisääntynyt, mutta illanvietto ravintoloissa muuten on vähentynyt.

Vuonna 2017 ravintoloissa kävivät edelleen ahkerimmin 20–24-vuotiaat, joista yli 60 prosenttia vieraili ravintoloissa vähintään kerran kuussa. Nuorten ravintolassa käyminen on kuitenkin selvästi vähentynyt, sillä vuonna 2002 osuus oli lähes 80 prosenttia.

Vähiten ravintoloissa kävivät eläkeikäiset, joista reilu viidesosa ei käynyt niissä koskaan. Eläkeikäiset ovat kuitenkin ainoana ikäryhmänä lisänneet ravintolakäyntejään, sillä vuonna 2002 kolmasosa eläkeläisistä ei käynyt koskaan ravintolassa.

Eläkeikäiset ovat myös tuplanneet tansseissa käymisensä samaan aikaan, kun tanssilavakulttuuri on kaiken kansan keskuudessa vähentynyt huomattavasti 1990-luvun alusta. Vuonna 1991 tanssilavoilla kävi vajaa neljännes vapaa-aikatutkimukseen osallistuneista, vuonna 2017 enää seitsemän prosenttia. Suurin romahdus näkyy nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa.

– Todennäköisesti 1990-luvun keski-ikäiset ovat jatkaneet tanssilavoilla käyntiään myös ikääntyessään. Nuoruudessa opittua lajia harrastetaan iän karttuessa, mutta nuorempien keskuudessa se ei saa enää yhtä suurta suosiota, sanoo Tilastokeskuksen tietopalvelusuunnittelija Miia Huomo tiedotteessa.