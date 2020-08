Suomalaisia Youtube-vaikuttajia palkittiin ihka ensimmäisessä gaalatilaisuudessa – tubettaja Jooel Vatanen yleisön suosikki äänivyöryllä, Mmiisasille vuoden vaikuttaja -palkinto

Ensimmäistä kertaa järjestetyssä Creator Awards Finland -gaalassa palkittiin suomalaisia Youtube-videontekijöitä ja tubettajia. Gaalaa juhlittiin perjantai-iltana Helsingissä Kulttuurikeskus Korjaamolla.

Gaalassa palkittiin suomalaistubettajia useissa kategorioissa, joita oli yhteensä 21. Illan kärkipalkinnot menivät tubettaja Mmiisasille eli Miisa Rotola-Pukkilalle ja Jooel Vataselle. Rotola-Pukkila palkittiin vuoden vaikuttaja -palkinnolla, kun taas Vatanen äänestettiin yleisön suosikiksi yli 35 000 äänellä. Hän voitti gaalassa myös vuoden yrittäjä -palkinnon.

Kuka tahansa saattoi ehdottaa gaalaan omia suosikkejaan, joista tuomaristo valitsi kategorioiden finalistit.

Muita palkittuja olivat muun muassa vuoden esiintyjänä palkittu Jaakko Parkkali ja vuoden vientikanavana Otto Tennilän, Miikka O'Connorin ja Emil Rantatulkkilan muodostama Pongfinity. Vuoden merkittävimmäksi videoksi valittiin Jaakko Keson ”Rip Jonne aka MKDMSK" -video, joka kertoi viime vuoden tammikuussa menehtyneen rap-artisti Atte Toikan tarinan.

Arvostuksen nousua

Vuoden vaikuttaja -palkinnolla palkittu Rotola-Pukkila nosti STT:lle selkeitä syitä siihen, miksi tapahtumalle on tubettajien mielestä tarvetta.

– Olen todella innoissani siitä, että alallamme järjestetään tällainen tapahtuma, millaista ei ole ollut aiemmin. Mielestäni siistein asia tämän tapahtuman suhteen on se, että se nostaa alamme arvostusta, Rotola-Pukkila sanoi.

Mmiisas on itse tehnyt videosisältöä seitsemän vuotta. Hän kokee silti edelleen, että hän joka vuosi joutuu aina välillä selittelemään mitä tubettaminen ja onko se edes mikään ammatti,

– Arvostus on kuitenkin noussut viimeisten vuosien aikana. Silti kuitenkin tubettaja listattiin pari vuotta sitten vähiten arvostetuimmaksi ammatiksi. Siksi on mielestäni tärkeää, että ammatin imagoa nostavia tapahtumia järjestetään, hän jatkoi.

Maailmanlaajuista suosiota

Vuoden vientikanavana palkitun Pongfinityn Miikka O'Connor ja Emil Rantatulkkila olivat myös tyytyväisiä uuteen gaalaan.

– Todella mahtavaa, että tällainen tapahtuma järjestetään. Korona-aika on omalla tavallaan ollut haastavaa, tässä kuten varmasti jokaisella alalla, kaksikko pohti.

Pongfinity on kansainväliseksi levinnyt pingis-kanava. Videoita tekevällä suomalaiskolmikolla on maailmanlaajuisesti 1,78 miljoonaa seuraajaa. Pongfinityn videoiden tekemistä on Suomessa käyneet kuvaamassa yhdysvaltalaiset TV-jätit NBC ja Discovery Channel. Kanava on ollut esillä myös urheilukanava ESPN:llä, The Mirrorissa ja Ellen DeGeneres -show’ssa.

Koronavirus vaikutti myös kolmikon työhön.

– Suurin konkreettinen vaikutus oli, että kuvauspaikkamme Ruskeasuon palloiluhalli meni kiinni useaksi kuukaudeksi. Onneksi yhdellä meistä oli mökillä pingispöytä, niin hyödynsimme sitä, O'Connor ja Rantatulkkila naurahtavat.