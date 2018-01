Suomalaisiakin houkutellut virtuaalivaluutta Onecoin kiistää rikosepäilyt

Yritys virtuaalivaluutta Onecoinin takana kiistää valuuttaan kohdistuvat rikosepäilyt.

Svenska Yle kertoi viikon alussa, että Bulgarian ja Saksan poliisi sekä Europol ovat ratsanneet Onecoinin päämajan Bulgariassa. Onecoinin epäillään olevan pyramidihuijaus, jonka tuotot päätyvät järjestäytyneen rikollisuuden taskuihin.

Yrityksen mukaan kyseessä on mustamaalauskampanja, jonka tavoitteena on vahingoittaa Onecoinin mainetta ja tuhota yrityksen liiketoiminta. Yritys sanoo tiedotteessaan, että sillä on käytössä useita menetelmiä, joilla pyritään estämään virtuaalivaluutan käyttäminen "kyseenalaisiin" tarkoituksiin.

Svenska Ylen mukaan jopa arviolta 20 000 suomalaista on sijoittanut Onecoiniin tuottojen toivossa. Maailmanlaajuisesti sijoittajia voi olla jopa kolme miljoonaa.