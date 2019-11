Suomalaismiehet edelleen Pohjolan lyhytikäisimpiä, kertoo tutkimus

Suomalaismiesten eliniänodote on huonompi kuin kanssakaksilahkeisten muissa Pohjoismaissa, kertoo tiedelehti Lancet. Vuoden 2017 tietojen perusteella suomalaismiesten odotettu elinikä oli 78,6 vuotta. Ero esimerkiksi ruotsalaisiin on merkittävä, sillä Ruotsin tilastokeskuksen mukaan ruotsalaismiesten keskimääräinen elinikä on 80,7 vuotta.

Naisten odotettu elinikä Suomessa oli Lancentin mukaan 84,3 vuotta.

Suomalaismiehet ovat kuitenkin tervehtyneet. Vielä vuonna 1990, jolloin suomalaismiehet olivat silloinkin peränpitäjiä, eroa oli tuolloiseen kärkimaahan Islantiin oli 4–6 vuotta. Vuonna 2017 ero oli kaventunut reiluun kahteen vuoteen ja miesten elinikätilaston kärkipaikan oli ottanut Ruotsi.

Kukkulan kuningattaria ovat islantilaisnaiset, joiden odotettu elinikä oli 85,9 vuotta.

Ruoka, sydänsairaudet ja tupakka

Erot eliniänodotteissa selittyvät Lancetin mukaan muun muassa perinteisillä sydänsairauksilla, tupakoinnilla ja ruokailutottumuksilla. Esimerkiksi tanskalaismiehillä alkoholi ja tupakka olivat erityisen merkittäviä tekijöitä, suomalaismiehillä taas pelkkä alkoholi.

Tutkimuksen aikana eniten parani suomalaisten miesten ja islantilaisten naisten eliniänodote.

Vaikka eroja löytyy pohjoismaiden sisälläkin, on sekä miesten että naisten tilanne pohjolassa varsin oiva, jos sitä verrataan muuhun maailmaan. Naisten odotettu elinikä maailmanlaajuisesti oli 75,6 vuotta ja miesten 70,5 vuotta.