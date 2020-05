Suomalaisten koronaoireiden määrää ja sijaintia voi nyt katsella THL:n karttasovelluksesta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on avannut uuden karttasovelluksen, josta ilmenevät koronavirusoireista tehtyjen ilmoitusten määrä ja maantieteellinen sijainti. Oirekartaksi kutsuttu sovellus täydentää THL:n mukaan kokonaiskuvaa koronavirustilanteesta Suomessa.

– Kansalaisten itse ilmoittamat oiretiedot lisäävät ymmärrystämme epidemian etenemisestä. Oirearvioihin perustuvat ilmoitukset voivat ennakoida tulevaa koronatapausten määrää ja hoidon tarvetta, kertoo THL:n asiantuntijalääkäri Sanna Isosomppi tiedotteessa.

Kartassa hyödynnettävä data on peräisin Omaolo-palvelusta. Palvelu on ensisijaisesti tarkoitettu koronaviruksen todennäköisyyden arviointiin. THL:n oirekartta ottaa huomioon ainoastaan tapaukset, joissa oireet ovat antaneet aihetta kääntyä terveydenhuollon puoleen.

Omaoloon on tehty THL:n mukaan tällä hetkellä noin puoli miljoonaa oirearviota koronaviruksesta.

Oirekartta päivittyy joka päivä kello 12.

Suomessa neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa - tehohoidossa 11 potilasta

Suomessa on vahvistettu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, THL kertoo. Yhteensä Suomessa on nyt kirjattu 312 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Koronaviruksen vuoksi tehohoitoa tarvitsevia potilaita on nyt 11. Luku on laskenut maanantaista seitsemällä. Sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi on 95 ihmistä eli yhdeksän vähemmän kuin maanantaina.

Suomessa on nyt THL:n mukaan 6 628 varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä on noussut eilisestä 29 tartunnalla.

Uusia tartuntoja todettiin Etelä-Pohjanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin alueella. Husin alueella uusia tartuntoja on 25.

Yli 70 prosenttia kaikista tartunnoista on Husin alueella. Toisaalta myös alueen testimäärät ovat omaa luokkaansa. Husin alueella on tehty vajaat 81 000 testiä, kun seuraavaksi eniten on testattu Pirkanmaalla, noin 17 000 ihmistä.

Suhteellisesti eniten asukaslukuun suhteutettuna on kuitenkin testattu Länsi-Pohjan alueella, jossa noin 5 900 ihmistä 100 000:ta kohti on testattu. Husin alueella vastaava luku on 4 800.

Eilen uusia tartuntoja oli koko maassa 20.

Tiedot mahdollisista uusista kuolemantapauksista THL julkistaa myöhemmin tänään. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on tällä hetkellä tiedossa 308.