Suomalaisten maidonjuonti väheni edellisvuodesta – erityisesti rasvaton maito jää yhä useammin kaupan hyllylle

Suomalaisten maidon kulutus väheni vuonna 2018 lähes viisi prosenttia verrattuna edellisvuoteen, selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) ravintotaseen ennakkotiedoista. Suomalaiset kuluttivat viime vuonna keskimäärin 155 kiloa nestemäisiä maitotuotteita. Maidon kulutuksen muutos vaihteli rasvasisällön mukaan. Kun rasvattoman maidon kulutus väheni melkein yhdeksän prosenttia, täysmaitoa kulutettiin suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna.

Juuston ja voin kulutus pysyivät suunnilleen ennallaan.

Lihan kokonaiskulutus oli 81 kiloa henkeä kohti, joka on suunnilleen saman verran kuin kahtena edellisvuotena. Siipikarjanlihan kulutus kuitenkin kasvoi melkein kolme prosenttia edellisvuodesta, ja sianlihan kulutus laski saman verran. Siipikarjanlihan kulutuksen kasvu on jatkunut jo yli kymmenen vuotta, ja sianlihan kulutus on ollut laskussa viimeisimpien kolmen vuoden ajan.

Kananmunia syötiin edellisvuoden tapaan lähes 12 kiloa henkeä kohti.

Vihannekset ja vilja yhtä suosittuja kuin edellisvuonna

Vihannesten kulutus oli suunnilleen sama kuin edellisenä vuotena, noin 64 kiloa henkeä kohti. Määrä sisältää myös mahdollisen hävikin.

Tuoreita hedelmiä syötiin hieman viime vuotta vähemmän, joskin sitrushedelmien kulutus kasvoi. Niitä syötiin noin 14 kiloa henkeä kohti.

Viljan kokonaiskulutus oli 79 kiloa henkeä kohti, ja se väheni noin kilon verran viime vuodesta.

Ravintotasetilasto on yhteenveto Suomen tärkeimpien elintarvikeryhmien tuotannosta, kotimaisesta käytöstä ja kulutuksesta.