Suomalaisten seksi vähenee – näillä ohjeilla löydät uuden roihun vanhaan suhteeseen

Jos hiillos hiipuu, niin mieti, miten voisit sytyttää tulen uudestaan. Pane vähän tuohikäppyröitä nuotioon ja puhalla. Välillä tulee savua silmille, mutta sitten tuli ehkä syttyy.

– Olennaista on, miten kovaa tai hiljaa puhalletaan ja mitä ne tuohikäppyrät ovat, seksuaaliterapeutti ja psykoterapeutti, työnohjaaja Paula Kempas-Jumppanen kertoo vertauskuvin.

Oikeasti emme ole puhumassa Kempas-Jumppasen kanssa makkaranpaistosta vaan seksuaalisuudesta. Siitä, miten kadonneen seksuaalisen halun voisi löytää parisuhteessa uudestaan. Löytämisessä auttavat motivaatio ja kärsivällisyys.

– Ollaanko saman hiilloksen äärellä vai ei? Kohtaavatko tarpeet ja toiveet, jos ollaan kovin erirytmisiä? Miten ne kohtaisivat? Missä asioissa voisi tehdä kompromisseja ja missä ei? Suhdejärjestelyjä on niin monenlaisia. Tärkeintä on löytää yhteinen ymmärrys siitä, mitä halutaan.

Halu edellyttää läheisyyttä, sillä läheisyys ruokkii halua ja halusta seuraa kiihottuminen, Kempas-Jumppanen kuvailee.

– Läheisyys on kaiken seksuaalisuuden pohjavire ja sen hyväksi voidaan tehdä arjessa paljon. Katseet, sanat, kosketukset ja hipaisut. Se, millaisella katseella tullaan nähdyksi. Me kaikkihan haluamme tulla halutuiksi.

Kempas-Jumppanen epäilee ajatusta kalenteriin merkityistä treffeistä tai seksihetkistä.

– Arjen läheisyys merkitsee enemmän. Sitä paitsi järjestämällä järjestetyillä treffeillä paineet ja odotukset toista kohtaan voivat olla liian suuret. Entä jos treffeillä ei saadakaan hyviä kokemuksia?

Kempas-Jumppanen korostaa, ettei kenenkään halu ole itsestäänselvyys.

– Edes suomalaisen miehen ei tarvitse olla aina valmiina.

Joskus suhteen toinen osapuoli saattaa karsastaa läheisyyttä siksi, että olettaa sen olevan vain merkki tulevasta seksistä. Tässä tapauksessa läheisyys ei ehkä ole tavanomainen, arkeen kuuluva osa parisuhdetta, Kempas-Jumppanen arvelee.

– Asiasta on hyvä keskustella, ja keskustelun merkitys on tärkeää etenkin naisille. Seksuaalisuus on vahvasti mielen asia. Itse haluaisin uskoa, että hellyys ja läheisyys ovat yhtä tärkeitä miehille ja naisille. Se voi toki pitää paikkansa, että miehet nauttivat silmillään, naiset korvillaan.

Kempas-Jumppanen haluaa erottaa seksuaalisuuden seksistä. Ensimmäinen on ominaisuutemme, jälkimmäinen tarkoittaa tekemistä.

– Seksuaalisuus läpileikkaa koko elämän kaiken ikäisinä. Seksuaalisia tunnekokemuksia voi saada myös kulttuurin ja taiteen parissa esimerkiksi kirjallisuudesta, tanssista tai maalaamisesta.

Koska mieli ja keho ovat yhtä, ikävät kokemukset voivat vaikuttaa seksuaalisuuteen ja haluun.

– Jos esimerkiksi toisen ihmisen kosketus on jossain elämän vaiheessa satuttanut, ihmisen voi olla vaikea heittäytyä ja nähdä seksiä nautintona. Tällaisia ikäviä tapahtumia ja niiden aiheuttamia tunnelukkoja olisi hyvä avata vaikkapa terapiassa.

Seksuaaliterapiassa keskustellaan seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja haetaan ratkaisukeinoja hyvinvointia häiritseviin tekijöihin.

– Terapiassa voidaan tehdä myös rentoutumisharjoituksia. Rentoutumistaitojen lisääntyessä ihminen oppii tunnistamaan paremmin kehonsa jännitystiloja ja vaikuttamaan niihin. Näin heittäytyminen läsnäolon hetkiin helpottuu.

Suomalaisten seksin harrastaminen on vähentynyt 1970-luvulta puoleen. Keski-ikäiset ja sitä nuoremmat harrastavat seksiä noin kerran viikossa. Syynä pidetään kiirettä ja stressiä.

Kempas-Jumppasen ratkaisu kiireisille on tietoinen läsnäolo.

– Onko meillä oikeasti aina kiire? Pysähdytään ja ollaan tässä hetkessä. Hiljaisuuden kautta voi hakea oman aistillisuuden tunnistamista ja rennompaa perusvirettä. Myös luonto antaa virikkeitä.

Palataan vielä tuleen. Jotta se syttyisi, annetaan keskustelun kulkea.

– Kysy itseltäsi, millaista on se seksuaalisuus, jota sinä haluat ja tarvitset juuri sillä hetkellä. Jos et osaa kertoa, kukaan ei voi tarjota sinulle sitä.

