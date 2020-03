Suomalaistutkija kehottaa varovaisuuteen: Korona saattaa tarttua myös hengitysilmassa – "Virus voi levitä pienissä alle 10 mikrometrin hiukkasissa"

Mikko Välimaa / Uutissuomalainen

Uusi koronavirus voi tarttua ihmisestä ihmiseen myös hengitysilmassa niin sanottuna aerosolitartuntana.

Näin varoittaa VTT:n johtava tutkija Ilpo Kulmala, joka on erikoistunut tautiepidemioiden leviämisen tutkimukseen.

Suomessa asiantuntijat ovat aiemmin pitäneet aerosolitartunnan riskiä pienenä tai olemattomana.

Asiantuntijat ympäri maailmaa ovat tutkineet kiivaasti covid-19-viruksen tarttuvuutta ja tartuntamekanismia.

Keskiviikkona The New England Journal of Medicinessä julkaistu tutkimus kertoi, että covid-19-koronavirus toimii melko samoin kuin sars-epidemian aiheuttanut koronavirus. Tutkimuksessa pidetään mahdollisena, että virus voi tarttua paitsi pisaratartuntana ja pinnoilta, myös aerosolina.

Suomessa asiaa Demokraatille kommentoinut THL:n johtava asiantuntija Jussi Sane piti aerosolitartunnan riskiä arkielämässä pienenä.

Evoluutiobiologi Tuomas Aivelo arvioi taas sanoi Ylen uutisille, ettei ihminen saa virusta itsestään ulos aerosolin muodossa, vaan tällainen riski liittyy sairaanhoidon toimenpiteisiin, kuten intubointiin, eli hengitysputken asettamiseen.

VTT:n Kulmalan näkemys on toinen kuin Aivelon. Nykytiedon valossa ei voida sulkea pois aerosolitartuntaa.

– Erilaisten tartuntamekanismien suhteellista merkitystä on mahdotonta silti vielä arvioida, Kulmala tarkentaa Uutissuomalaisen haastattelussa.

Kuva: ESS

Suurin riski hengitysilmassa tapahtuvalle tartunnalle on huonosti ilmastoiduissa sisätiloissa, korostaa Kulmala. Myös suuri väenpaljous ja ahtaat tilat lisäävät riskiä.

Riski liittyy siihen, että varsinkin yskiessään ja aivastellessaan ihminen levittää ilmaan suuren määrän eri kokoisia pisaroita, joista suurimmat laskeutuvat nopeasti pinnoille.

Pienimmät pisarat voivat jäädä leijumaan ilmaan kuitenkin kymmeniksi minuuteiksi. Tästä aiheutuu aerosolitartunnan riski.

Kulmalan mukaan viranomaiset ovat Suomessa aivan oikein korostaneet välttämään matkustamista julkisissa liikennevälineissä. Etenkin busseissa ja junissa ilmanvaihto voi olla riittämätön, mutta lentokoneissa se on Kulmalan mukaan riittävä.

– Ihmisten kannattaa suhtautua tähän varovaisuutta noudattaen, jos tartunnoilta halutaan suojautua.

Suositeltu etäisyys kanssaihmisiin on aerosolitartunnan ehkäisemiseksi epidemian aikana on vähintään metri.

– Suositus perustuu siihen, että virus voi levitä pienissä alle 10 mikrometrin (metrin miljoonasosa) hiukkasissa. Ne pääsevät syvälle toisen ihmisen keuhkoihin, joissa ei ole torjuvaa puolustusmekanismia.

Nyrkkisääntönä on, että jos haistaa toisen ihmisen hengityksen, on liian lähellä.

Kulmalan mukaan suomalaisviranomaiset ovat onnistuneet varsin kohtuullisesti tiedottaessaan suojautumisohjeista epidemiassa.

Harmaalla alueella on kuitenkin oltu, kun viranomaiset ovat viestittäneet, ettei hengityssuojaimista ole hyötyä tavallisille ihmisille.

Kulmala on jo vuonna 2016 todennut, että aasialaismatkustajien suosimista suojaimista voi olla hyötyä epidemioissa. Hän varoitti jo neljä vuotta sitten, että suojaimista voi tulla epidemioissa pulaa – aivan kuten nyt on käynyt.

Kulmalankin mukaan on silti tärkeää, että suojaimet varataan nyt hoitohenkilöstölle.

– Tässä mielessä ymmärrän viranomaistiedotusta. Tiedotuksella on ollut hyvät tarkoitusperät.