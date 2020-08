Suomalaisuuden liitto: Lentoasemien opaste- ja liputuskäytäntö voi olla lainvastainen

Suomalaisuuden liitto pyytää eduskunnan oikeusasiamiestä selvittämään lentoasemien opaste- ja liputuskäytännön lainmukaisuutta.

Liiton mukaan vuodesta 2018 lähtien Finavian opasteissa englanninkielinen sana on ollut ylimpänä, selvästi isommalla kuin suomen- ja ruotsinkielinen sana. Lisäksi Helsinki-Vantaalla on kilpiä, joissa on tekstiä vain englanniksi, venäjäksi ja kiinaksi.

– Finavia asettaa käytännössään suomen ja ruotsin kielen alisteiseen asemaan englannille ja samalla vähättelee kansalliskielten merkitystä, Suomalaisuuden liitto sanoo tiedotteessaan.

Rajavartiolaitoksella puolestaan on Suomalaisuuden liiton mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalla useita opastekilpiä, joissa teksti ovat vain englanniksi. Lentoasemalla on myös nähty rajavartiomiehiä, joiden univormuissa on pelkästään englanninkieliset merkinnät.

Liitto: Käytäntö voi olla kielilain vastainen

Suomalaisuuden liitto pitää lentoasemien opastekäytäntöä mahdollisesti kielilain määräysten vastaisena. Kielilain pykälän 23 mukaan "viranomaisen tulee sekä palvelussaan että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle käyttävänsä molempia kieliä".

– On tosiasia, että kielilaki ei selkeästi säädä kielten järjestystä lentoaseman kilvissä ja tällöin herää kysymys, olisiko oikeusasiamiehen annettava asiassa linjaus ja esitettävä mahdollisia lainsäädännöllisiä toimenpiteitä selkiyttämään asiaa, liitto sanoo tiedotteessaan.

Kansainvälisessä lentoliikenteessä opastetaan yleisesti englanniksi, mutta maan oma kieli tai kielet tulevat ensimmäisenä, liitto huomauttaa.

Vuonna 2018 eduskunnan oikeusasiamies linjasi, että pelkästään englannin kielellä ilmaistut lennokkien käytön kieltokyltit ovat laittomia.

Oikeusasiamies esitti, että kauko-ohjattavien lennokkien lentokieltoalueita osoittaviin kyltteihin lisätään tekstit suomeksi ja ruotsiksi. Päätöksessä korostettiin, että pelkän vieraan kielen käyttäminen on kilvissä mahdollista vain poikkeuksellisesti.

Kritiikkiä myös liputuskäytännölle

Suomalaisuuden liitto kritisoi myös Finavian liputuskäytäntöä. Finavia liputtaa ympärivuorokautisesti terminaalin edustalla, vaikka Suomen lippu tulisi laskea viimeistään auringon laskiessa, liitto huomauttaa.

Ympärivuorokautinen ja ympärivuotinen liputus näkyy liiton mukaan lippujen likaisuutena, antaa hoitamattoman yleiskuvan eikä kunnioita Suomen lippua.