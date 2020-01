Suomalaisvoimin pyörineen rikosliigan epäillään takoneen huume- ja dopingaineilla miljoonia – Syyttäjä: Erittäin hyvin suunniteltua

Suomalaisvoimin pyörineen huume- ja dopingorganisaation epäillään takoneen miljoonia euroja vuosina 2016–2019. Syyttäjä Heli Vesaaja luonnehtii syytteessä olevaa poikkeuksellisen suurta organisaatiota työnjaoltaan hyvin selkeäksi.

– Tämä on erittäin hyvin suunniteltu, täytyy sanoa. On ollut selkeä työnjako ja erilaisia toimijoita, kuten huumausainerikoksissa usein on. Erilaisia toimijoita erilaisissa rooleissa, hän totesi medialle oikeudessa.

Päätekijöiksi epäillään kahta miestä: Cannonballin ex-johtajaa Janne Tranbergia ja liikemies Niko Ranta-ahoa. Syytteiden mukaan he toivat maahan huumaus- ja dopingaineita, joita säilytettiin muun muassa varastossa Tampereella ja maastokätkössä Karkkilan lähistöllä. Pääepäillyt komensivat poliisitutkinnan mukaan 4–5 ihmisen ryhmiä, jotka hoitivat aineiden maahantuontia, varastointia ja levitystä pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla.

Organisaation jäsenet keräsivät haastehakemuksen mukaan rahat aineista ja toimittivat rahoja erisuuruisissa erissä pääepäillyille muun muassa suoraan Espanjaan. Raha liikkui käteisenä esimerkiksi paperikasseissa.

Syytteet koskevat pääasiassa törkeitä huumausainerikoksia, törkeitä dopingrikoksia ja törkeää rahanpesua. Mukana on myös ampuma-aserikoksia ja muita rikoksia.

Organisaation epäillään salakuljettaneen Suomeen muun muassa yli 200 kiloa amfetamiinia, 15 kiloa kokaiinia, yli 100 000 ekstaasitablettia ja kaksi kiloa kristallia. Lisäksi epäillään tuodun noin kaksi miljoonaa huumausaineeksi luokiteltua lääkepilleriä, kymmeniä eri dopingaineita ja 60 kiloa hasista.

Ranta-aho syytteessä myös pahoinpitelystä

Rikoshyödyksi on arvioitu noin neljä miljoonaa euroa. Ranta-aholta ja Tranbergilta vaaditaan valtiolle yhteisvastuullisesti miljoonien eurojen korvauksia ja muilta korvauksia siltä osin, kun heidän katsotaan olevan teoista vastuussa. Valtiolle vaaditaan rikoshyötynä myös paljon puhelimia ja muuta elektroniikkaa, bitcoineja sekä yli 50 000 euron arvosta jalokiviä.

Valtiolle vaaditaan myös Rolex-kelloa, jonka Niko Ranta-ahon avopuoliso Sofia Belorf-Nousiainen otti syytteen mukaan vastaan Ranta-aholta tietäen, että se oli ostettu huumerahoilla. Poliisi takavarikoi kellon Belorf-Nousiaisen asunnosta.

Ranta-ahoa syytetään muiden rikosten ohella Belorf-Nousiaisen pahoinpitelystä viime kesänä ulkomailla. Syytteen mukaan Ranta-aho töni ja löi avopuolisoaan.

Syytteet kiistetään

Syytetyt ovat kiistäneet syytteitään eri yhteyksissä julkisuudessa. Ranta-ahon asianajaja Hannu Kaitaluoma kertoi oikeudessa medialle, että myös Ranta-aho kiistää kaikki syytteet. Hän myöntää vain tunteneensa Tranbergin.

– He ovat olleet kavereita keskenään, ja he tuntevat toisensa, ei siinä ole kiistämistä. Mutta hän ei ole osallistunut näihin syytteissä kuvattuihin tekoihin.

Ranta-aho on ollut vangittuna viime kesästä lähtien. Asianajajansa mukaan hänen syytteensä perustuvat muiden puheisiin.

– Täällä on kanssavastaajien kertomuksia, mihin väite hänen syyllisyydestään perustuu. Poliisitutkinta tuntuu keskittyneen puhelimien tutkintaan, ja sitä kautta on löydetty henkilöitä, joita on alettu haastattelemaan.

Osa 53 syytetystä tuli oikeuteen vangittuina. Syyttäjä vaati kaikkien vangittujen pitämistä edelleen vangittuina.

Helsingin käräjäoikeuden historian laajinta huumeoikeudenkäyntiä istuttiin tänään turvasalissa ensimmäistä päivää. Media sai seurata istuntoa videoyhteyden välityksellä toisesta salista, ja videoyhteys pätki iltapäivällä pahasti.