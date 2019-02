Suomeen leviää lounaasta sateita, ajokeli on huono suuressa osassa maata

Suomeen leviää päivän aikana sadealue lounaasta. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan pohjois- ja keskiosassa tulee enimmäkseen lumisadetta, etelässä myös vesisadetta.

Ajokeli on huono Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Savossa sekä niistä pohjoiseen lukuun ottamatta aivan pohjoisinta Lappia.

Lämpötila on iltapäivästä alkaen maan etelä- ja keskiosassa niukasti pakkasella tai pari astetta plussan puolella. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa on pakkasta 2–10 astetta. Lapissa pakkasta on pääosin 10–15 astetta, Pohjois-Lapissa noin 20 astetta.