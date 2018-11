Suomeen pitää saada kattava muovinkierrätys, julistaa Kuluttajaliitto: "On hullua, että sama jäteastia on Helsingissä ja Joensuussa eri nimellä"

"Vähennä, käytä uudelleen, kierrätä. Tässä järjestyksessä!"

Siinä tiivistetysti Kuluttajaliiton ohje muovin käyttöön. Liiton alainen Kuluttaja-akatemia järjesti Jyväskylässä lauantaina koulutustilaisuuden, jossa annettiin vinkkejä muovin käytön vähentämiseen ja muovin kierrätykseen.

­– Kuluttajan näkökulmasta aivan ensimmäinen asia on miettiä, että tarvitsenko minä juuri tämän tuotteen. Jos tuote on tarpeellinen, niin sitten on pyrittävä ostamaan muoviton tai mahdollisimman vähämuovinen tuote. Loppukädessä on mietittävä, miten muovista hankkiutuu eroon. Sitä kannattaa miettiä jo kaupassa, ei vasta 10 vuoden päästä, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling opasti pitämässään Vähennä muovia viisaasti -luennossa.

Beurling esitti sanomansa tueksi faktoja muovin aiheuttamista haitoista. Valtameriin kertyvä muoviroska on yksi tämän hetken suurimmista ympäristöongelmista. Tyynenmeren jätepyörre on pinta-alaltaan jo kolme kertaa Ranskan kokoinen alue. Muovin hajoaminen luonnossa kestää satoja vuosia ja pienistä muovihiukkasista koostuvaa mikromuovia on löydetty myös pullotetusta vedestä ja hanavedestä. Elimistöön joutuessaan muovi voi taas aiheuttaa monenlaisia terveyshaittoja.

– Esimerkiksi Tanskassa on selkeästi havaittu, että muoveissa käytettävät ftalaatit eli pehmentimet heikentävät miesten hedelmällisyyttä.

Kuluttaja voi vähentää muovin käyttöä monenlaisilla arjen valinnoilla. Kauppaostokset kannattaa pakata omaan kestokassiin ja take away -kahvi kaataa omaan kuppiin. Beurlingin mukaan erittäin tärkeää olisi myös vähentää autoilua.

– Yksityisautoilu on suurimpia mikromuovin tuottajia. Auton renkaista päätyy muovia luontoon, kun renkaan painosta häviää käytön aikana 10-20 prosenttia.

Hyviäkin tuloksia kuluttajien valinnoilla on jo saatu aikaan.

– Muovien käyttö kosmetiikan ja pesuaineiden valmistuksessa on vähentynyt radikaalisti juuri kuluttajien ansiosta.

Muovinkierrätyksessä on Beurlingin mukaan vielä paljon kehitettävää.

– Suomessa ei ole muovinkierrätystä, ainoastaan muovipakkausten kierrätystä. Esimerkiksi ämpäriä ei saa laittaa nykyiseen muovinkierrätykseen, vaikka se on muovia. Suomeen pitää saada kattava muovinkierrätys. Se on Kuluttajaliiton keskeinen tavoite.

Myös muovipakkausten kierrätys on vielä alkutekijöissään. Jyväskylässä jätteenkäsittely-yhtiö Mustankorkea aloitti marraskuun alussa puolen vuoden kokeilun, jossa noin 200 vapaaehtoista taloyhtiötä voi lajitella muovipakkaukset omaan muovinkeräysastiaan.

– Kokeilun perusteella voidaan sitten tehdä päätöksiä, kun nähdään millaisia kustannuksia jätteenkäsittelystä aiheutuu, Mustankorkean kierrätysasiantuntija Anna Sarkkinen kertoo.

Mikäli omassa taloyhtiössä ei muovinkeräysastiaa ole, paras vaihtoehto muovipakkausten kierrätykseen ovat erilliset Rinki-keräysastiat, joiden sijainnin voi tarkistaa osoitteesta kierratys.info. Toiseksi paras vaihtoehto on kipata muovipakkaukset sekajäteastiaan, mihin liittyy Kuluttajaliiton toinen tavoite.

– Jäteastioiden nimeäminen pitäisi yhtenäistää kaikkialla Suomessa. On hullua, että sama jäteastia on Helsingissä sekajäte ja Joensuussa polttokelpoinen jäte, Beurling kommentoi.