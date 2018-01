Suomen Kuvalehti: Helsingin piispa Laajasalolta vaaditaan selvitystä rahankäytöstä

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen pyytää Helsingin piispa Teemu Laajasalolta laajaa selvitystä tämän rahankäytöstä Kallion kirkkoherrana toimiessaan, kertoo Suomen Kuvalehti.

Selvitys koskee muun muassa Laajasalon Israelin-matkaa maaliskuussa 2017. Laajasalo oli esitellyt Kallion seurakuntaneuvostolle suunnitelmaansa mennä Israeliin tutustumaan Suomen Lähetysseuran toimintaan. Suomen Kuvalehden mukaan Laajasalo laskutti matkapäivärahoja seitsemän päivän ajalta, vaikka matka kesti lentolippujen mukaan reilut kolme vuorokautta. Matka kustansi kirkollisveron maksajille noin 1600 euroa.

Laajasalo majoittui kolmeksi yöksi Tel Aviviin The Poli House -hotelliin, vaikka Lähetysseura toimii Jerusalemissa. Matkalla oli mukana myös Laajasalon vaimo.

– Se oli lyhyin mahdollinen suorien lentojen matka, jonka sinne pystyi tekemään. Selvitin etukäteen, että hotellihuone on saman hintainen huolimatta siitä, yöpyykö siellä yksi vai kaksi, Laajasalo sanoo lehdelle.

Selvityspyynnössä kiinnitetään huomiota myös siihen, että suuri määrä vuoden 2017 kuitteja on kadoksissa, ja tallella olevien kuittien selvityksissä on puutteita. Muun muassa ravintolaruokien tarjoamista koskevissa kuiteissa on epäselvyyksiä.

Laajasalo vihittiin Helsingin piispaksi viime marraskuussa.