Suomen Kuvalehti: Kittilän vs. kunnanjohtajan valinnasta tehtiin valitus

Kittilän kunnanjohtajan viransijaisen valinnasta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, kertoo Suomen Kuvalehti. Lehden mukaan Sanna Ylinampan valinnasta vs. kunnanjohtajaksi on valittanut Harri Mattila, joka haki virkaa ja hävisi kunnanvaltuuston äänestyksessä joulukuussa Ylinampalle.

Suomen Kuvalehden näkemän ansiovertailun mukaan Mattila on selvästi ansioituneempi kuin Ylinampa. Mattila vetoaa valituksessaan juuri tähän sekä siihen, että vs. kunnanjohtajaa oli valitsemassa useita syytteessä olevia virkamiehiä.