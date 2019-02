Suomen Lukiolaisten Liitto on huolissaan penkkariperinteen rapautumisesta - "Penkkarit ovat lukioperinteiden kirkkain jalokivi"

Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) on tehnyt kannanoton sen puolesta, että penkkarit järjestettäisiin jatkossa koko Suomessa samana päivänä.

Tänä vuonna abiturienttien juhlapäivää vietettiin joissakin lukioissa viikkoa totuttua aiemmin. Esimerkiksi Jyväskylässä penkkareita juhlittiin jo viime viikon torstaina, kun taas suurimmassa osassa Suomea karamelleja heiteltiin totuttuun tapaan kuun puolivälissä eli tänään torstaina.

SLL on huolissaan perinteen rapautumisesta, jos penkkareiden ajankohdassa on tulevina vuosinakin hajaannusta.

– Kyse on siitä, että lukioperinteet luovat yhteisöllisyyttä ja vahvistavat lukiokoulutuksen identiteettiä. Penkkarit on lukioperinteiden kirkkain jalokivi – se on paitsi abiturienttien, myös koko lukiokentän yhteinen juhlapäivä. Tätä perinteestä kumpuavaa yhteisöllisyyttä ei pidä lähteä rapauttamaan, SLL:n puheenjohtaja Roosa Pajunen linjaa.

Pajunen korostaa kannanotossa, että lukiolaisia tulee kuunnella heitä koskevissa päätöksissä, eikä penkkareiden ajankohtaa saa määrätä toiseksi kuulematta aidosti opiskelijoita.

Jyväskylän Lyseon lukion rehtori Osmo Polas ei usko, että penkkariperinne olisi heikentymässä. Hänen mukaansa Jyväskylässä juhlittiin entiseen tapaan ajankohdasta huolimatta. Polaksen korviin ei myöskään ole kantautunut opiskelijoilta negatiivista palautetta ajankohdan siirtymisestä tai siitä, että penkkarit olivat Jyväskylässä eri aikaan kuin suurimmassa osassa Suomea.

SLL toivoo, että Suomen lukiot päättäisivät yhdessä penkkareille yhtenäisen ajankohdan.

Polaksen mukaan penkkareista onkin keskusteltu suurien kaupunkien lukioiden edustajien kesken, ja monissa lukioissa ollaan suunniteltu penkkareiden aikaistamista viikolla Jyväskylän tapaan.

– Uskon, että muut seuraavat Jyväskylän päätöstä. Penkkareissa juhlitaan lukulomalle lähtöä, joten niiden järjestäminen heti koulutyön päätyttyä on opiskelijoiden kannalta järkevin ratkaisu, Polas sanoo.

Pajusen mielestä sillä taas ei ole suurta merkitystä, jäädäänkö penkkaripäivän jälkeen suoraan lukulomalle. SLL kannanoton mukaan olennaisempaa on yhteenkuuluvaisuuden tunne, jota yhteinen penkkaripäivä suomalaisille lukiolaisille luo.