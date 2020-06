Suomen Perustan puheenjohtaja: Kohujulkaisulla ei ollut riittävän montaa esilukijaa – Halla-aho: Ajatuspajan julkaisut eivät ole puolueen kannanottoja

Suomen Perustan kohua herättänyt julkaisu ei käynyt riittävän monien esilukijoiden läpi, sanoo ajatuspajan hallituksen puheenjohtaja Arto Luukkanen (ps.). Luukkasen mukaan toimituksellisissa käytännöissä on tässä mielessä käynyt virhe.

– Julkaisutoiminnassa meillä on hyvät prosessit yleensä. Kirjat luetaan monta kertaa, ja siinä on useampia lukijoita. Tässä nyt sitten kävi niin, että lukijoita ei ollut tarpeeksi. Se on sitten varmaan tämä korona-aika ja toiminnanjohtajan vaihdos. Kaikkea tällaista on tapahtunut, Luukkanen kertoo STT:lle.

Maanantaina julkaistussa Totuus kiihottaa -kirjassa kirjoittaja Jukka Hankamäki esittää muun muassa, että Suomessa vallitsee "naisten tyrannia". Hankamäki arvioi esimerkiksi, että jotkut suomalaisten miesten hyljeksimiksi joutuneet suomalaiset naiset ovat "halunneet kostaa suomalaiselle yhteiskunnalle pariutumalla ulkomaalaisen kanssa".

Luukkanen ei ota kantaa siihen, kuinka monta esilukijaa kirjalla oli ja keitä he olivat.

Kirjan esipuheessa Hankamäki kiittää esimerkiksi Luukkasta, hallituksen varapuheenjohtaja Matias Turkkilaa, toiminnanjohtaja Marko Hamiloa ja entistä toiminnanjohtajaa, nykyistä perussuomalaisten puoluesihteeriä Simo Grönroosia. Hankamäen mukaan kaikki neljä arvioivat työtä sen viimeistelyvaiheessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö selvittää, onko kirja ristiriidassa valtionavustuspäätöksen kanssa. Avustuksen myöntöperusteena on yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen.

– Vaikuttaa kuitenkin selvältä jo nyt, että mainittu julkaisu ei tätä velvollisuutta täytä, tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk.) kommentoi Twitterissä keskiviikkona.

Julkaisu keskeytyy arvioinnin ajaksi

Suomen Perusta ilmoitti Twitterissä aiemmin keskiviikkona, että se keskeyttää kirjan julkaisun uudelleen arvioinnin ajaksi.

Ajatuspaja kuitenkin tähdensi, että ulkopuolisten tekijöiden julkaisut eivät ole ajatuspajan kannanottoja. Kirjoittaja Hankamäki kuitenkin kiittää esipuheessaan, että hän on saanut toimia ajatuspajan palveluksessa vuoden ajan.

– Se on tällainen ystävällinen huomio julkaisijalle. Kun kirjoja tehdään, niin kiitellään kaikkia, Luukkanen arvioi.

Eikö Hankamäki siis ole ollut Suomen Perustan toiminnassa mukana?

– En ihan tarkkaan tiedä, Luukkanen sanoo.

Yleisesti Luukkanen kertoo Suomen Perustan käyvän välillä terävääkin yhteiskunnallista keskustelua. Kaiken perustana on kuitenkin argumentointi eli esitettyjen väitteiden perustelu.

Luukkanen ei ota kantaa, millaisena hän kokee argumentoinnin tason Hankamäen kirjassa.

"Puolue käy ajatuspajan kanssa keskustelua"

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kertoo tiedotteessa, että Suomen Perusta -ajatuspajan julkaisut eivät ole puolueen kannanottoja tai ohjelmia.

Halla-ahon mukaan puolue ei ennakkotarkasta ajatuspajan julkaisuja tai osallistu julkaisupäätöksen tekemiseen. Hän kertoo, ettei ole myöskään lukenut Totuus kiihottaa -teosta, jonka pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) selvittää ajatuspajan saaman valtionavustuksen mahdollista takaisinperintää.

Tiedotteen on Halla-ahon ohella allekirjoittanut puolueen 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra, joka on Suomen Perusta -säätiön hallituksen jäsen. Heidän mukaansa "ensisilmäyksellä herää ajatus", että julkaisuprosessin harkintakyky ja laadunvalvonta ovat pettäneet.

– Olemme kehottaneet Suomen Perustaa kiinnittämään asiaan huomiota, ja puolue käy ajatuspajan kanssa keskustelua siitä, miten perussuomalaisten tavoitteiden kannalta haitallisilta kohuilta voidaan välttyä, he kirjoittavat tiedotteessa.