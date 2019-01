Suomen Turkin-suurlähetystössä epäillään Schengen-viisumeiden myöntämistä väärin perustein – selviteltävänä satoja viisumeja

Suomen Ankaran-suurlähetystössä Turkissa epäillään myönnetyn Schengen-viisumeita väärin perustein. Rajavartiolaitos tutkii asiaa törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä ja keskusrikospoliisi törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä.

Epäiltynä on kolme edustustossa työskennellyttä paikalta palkattua henkilöä. Yksi heistä vangittiin Suomessa vuodenvaihteessa.

Tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Leskelä Suomenlahden merivartiostosta kertoo, että epäillyt ovat Suomen ja Turkin kansalaisia. Hänen mukaansa rikosepäilyt alkoivat tulla ilmi Suomen ulkorajalla rajavartijoiden havainnoista.

– Onhan havaintoja saatu muualtakin, on iso määrä mistä puhutaan ja näitä henkilöitä on levinnyt laajalle alueelle. On tutkinnan edetessä tullut havaintoja muualtakin Euroopasta ja olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Europolin kanssa.

– Alettiin tehdä havaintoja, että tällaisia viisumeita, jotka ovat vähän kyseenalaisia, oli vähän liikaa liikkeellä. Asiaa alettiin tarkemmin selvittää, valvonta toimi tässä kohtaa, Leskelä sanoo.

Viisumia käyttäneitä ei epäillä rikoksesta

Rikosepäily koskee Leskelän mukaan vain Turkin kansalaisille myönnettyjä viisumeita. Viranomaiset käyvät läpi satoja viisumeja, eikä tässä vaiheessa ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka monta viisumia on mahdollisesti myönnetty väärin perustein.

– Henkilöistä, jotka ovat saaneet näin viisumin, voidaan olettaa, että suurin osa on turvapaikanhakijoita. Heitä ei tässä vaiheessa epäillä mistään, vaan he ovat enemmänkin todistajan asemassa.

Leskelä ei pysty ottamaan kantaa siihen, onko Schengen-alueella nyt suuri joukko ihmisiä, joiden ei siellä kuuluisi olla.

– Voi miettiä, miksi he sitten ovat ottaneet tällaisen palvelun sen sijaan, että olisivat hakeneet laillista viisumia. Ehkä he ovat arvioineet viisumia hakiessaan, etteivät edellytykset täyty ja kääntyneet tällaisen, ikään kuin salakuljetuspalvelun puoleen.

Keskusrikospoliisin mukaan epäilty törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen koskee kahta epäiltyä. Mahdollisia valvontavastuukysymyksiä selvitetään poliisin mukaan tarvittaessa myöhemmin. Rikosepäilystä kertoi ensimmäisenä MTV.