Suomen Turkin-suurlähetystössä epäillään törkeää laittoman maahantulon järjestämistä ja törkeää virkarikosta – selviteltävänä satoja viisumeja

Suomen Ankaran-suurlähetystössä Turkissa epäillään myönnetyn Schengen-viisumeita väärin perustein. Rajavartiolaitos tutkii asiaa törkeänä laittoman maahantulon järjestämisenä ja keskusrikospoliisi törkeänä virka-aseman väärinkäyttämisenä.

Epäiltynä on kolme edustustossa työskennellyttä paikalta palkattua henkilöä. Yksi heistä on vangittuna Suomessa. Rikosylikomisario Mika Ihaksinen KRP:stä kertoo STT:lle, että osa epäillyistä on Suomen kansalaisia, mutta ei ota tarkemmin kantaa siihen, missä asemissa henkilöt ovat työskennelleet.

Rikosepäilyt saivat alkunsa viisumien myöntöprosessin valvonnan ja rajatarkastusten aikana, kun rajavartijat tekivät havaintojaan.

– Epäilyssä on kyse siitä, että viisumihakemuksia varten olisi annettu virheellisiä tietoja ja viisumeita olisi myönnetty väärin perustein, kertoo tutkinnanjohtaja, yliluutnantti Antti Leskelä Suomenlahden merivartiostosta tiedotteessa.

Viranomaiset aikovat käydä selvityksissään läpi satoja viisumeita.

– Virkarikosten osalta epäillään törkeää virka-aseman väärinkäyttämistä kahden epäillyn osalta. Mahdollisia valvontavastuukysymyksiä selvitetään tarvittaessa myöhemmin, Ihaksinen sanoo.