Suomen WWF pudotti tärkeän sanan eläinkatoa koskeneesta tiedotteesta – "Halusimme yksinkertaistaa asiaa"

Suomen WWF on täsmentänyt viimeviikkoista tiedotettaan maapallon villieläinten määrästä.

Viime viikon tiistaina julkaistussa tiedotteessa kerrottiin, että järjestön Living Planet -raportin mukaan selkärankaisten eläinten määrä on vähentynyt 60 prosenttia vuodesta 1970 vuoteen 2014. Useat suomalaiset mediat, myös STT, uutisoivat aiheesta tiedotteen pohjalta.

Suomenkielisestä tiedotteesta oli kuitenkin jäänyt pois yksi tärkeä sana: "keskimäärin". Tarkka ilmaus olisi ollut, että selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat pienentyneet keskimäärin 60 prosenttia.

WWF:n mukaan "keskimäärin" jätettiin pois tiedotteesta, koska järjestö halusi yksinkertaistaa asiaa. Maanantaina WWF:n pääsihteeri Liisa Rohweder kertoi STT:lle, että jatkossa sanaa ei pudoteta pois.

Sanan puuttuminen ei kuitenkaan antanut raportin tuloksista väärää kuvaa, Rohweder korostaa.

– Keskimäärin-sana olisi ollut hyvä olla uutisoinnissa mukana, koska jotkin populaatiot ovat pienentyneet vähemmän kuin 60 prosenttia ja toiset enemmän kuin 60 prosenttia. Sanan puuttuminen ei kuitenkaan vaikuta johtopäätöksiin eikä WWF ole antanut virheellistä tietoa, Rohweder sanoi.

"Paras arvio"

Raportin tuloksista puhuttaessa "keskimäärin" on tärkeä sana, koska se liittyy kiinteästi siihen, miten raportin tiedot on koottu ja laskettu. Koska kaikkia maapallon selkärankaisia on mahdotonta oikeasti laskea, Living Planet -indeksin kokoamisessa hyödynnetään tilastotieteellisiä malleja.

WWF:n mukaan indeksi on tämänhetkisen tiedon perusteella paras arvio maailmanlaajuisesta selkärankaisten populaatioiden tilanteesta.

– Indeksin laskennassa on käytetty tietoa 16 704 populaatiosta, joista on laskettu keskiarvo. Näin suuressa aineistossa yksittäiset poikkeamat eivät pääse vaikuttamaan keskiarvoon. Lisäksi indeksi on painotettu, mikä korjaa maantieteellistä ja lajiluokitteluun liittyvää harhaa. Menetelmä on käynyt läpi tieteellisen vertaisarvioinnin, Rohweder sanoo.