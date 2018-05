Suomen Yrittäjät: Aktiivimallin merkitys jäänyt vähäiseksi

Suomen Yrittäjien teettämän kyselyn perusteella pienet ja keskisuuret yrittäjät suhtautuvat työttömien aktiivimalliin varsin nuivasti. Peräti 80 prosenttia vastaajista vastasi kielteisesti, kun heiltä kysyttiin, onko aktiivimallista ollut hyötyä vastaajan yritykselle.

Samaan kysymykseen 15 prosenttia vastasi, ettei osaa sanoa.

91 prosenttia vastaajista sanoi, ettei yritys ollut saanut mallin myötä yhtään työntekijää. Viisi prosenttia yrityksistä ei osannut vastata kysymykseen.

82 prosenttia vastaajista sanoi, ettei aktiivimalli ole lisännyt työvoiman tarjontaa vastaajan yritykselle. Myönteisesti kysymykseen vastasi vain seitsemän prosenttia vastaajista.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen arvioi silti, ettei aktiivimalli ole ollut täysin turha.

– On väärin tulkita, ettei aktiivimallilla olisi ollut mitään merkitystä. Jos yrityksiä on 280 000 ja niistä 3–5 prosenttia kertoo saaneensa sitä kautta työntekijöitä, siitä syntyy jo noin 10 000 työpaikkaa. On väärin sanoa, että ei ole mitään merkitystä, mutta merkitys on vähäinen, Pentikäinen sanoi STT:lle.

"Liian aikaista tehdä johtopäätöksiä"

Kantar TNS:n tekemään gallupiin vastasi yhteensä 1 055 pk-yritysten edustajaa huhtikuun lopulla. Tuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Pentikäinen muistuttaa, että aktiivimalli on ollut voimassa vasta muutamia kuukausia.

– Tässä on katsottu, miten aktiivimalli on vaikuttanut ensimmäisten kuukausien aikana. Tästä on täysin ennenaikaista tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Asiaa tarvitsee katsoa myöhemmin uudelleen.

Vaikka aktiivimalli ei olekaan osoittautunut suureksi menestykseksi yritysten kannalta, Pentikäinen toivottaa tervetulleeksi kaikki yritykset ratkaista työvoimapulaa.

Hän muistuttaa, että työvoimapula on yli puolella yrityksistä kasvun este ja joka kahdeksannella merkittävä kasvun este.

– Työvoimapulaan ei ole olemassa yhtä lääkettä, vaan tarvitaan monien toimenpiteiden yhteisvaikutusta. Pitää tehdä asioita koulutuspuolella, ja pitää tehdä asioita työmarkkinoiden uudistamiseksi. Tarvitaan myös aktiivimallin kaltaisia toimenpiteitä. Pitää uudistaa työttömyysturvaa edelleen, että ihmisten kannattaa ottaa vastaan työtä.

Kansalaisista yli puolet luopuisi

Helsingin Sanomien teettämän kyselyn perusteella hieman yli puolet suomalaisista on valmiita luopumaan vuoden alussa voimaan tulleesta aktiivimallista.

Vastaajista 53 prosenttia luopuisi mallista ja joka neljäs vaatii sen kumoamista ehdottomasti.

Aktiivimallilla riittää myös tukijoita. 42 prosenttia vastaajista pitäisi aktiivimallin voimassa. Silti vain yksi kymmenestä vastaajasta on ehdottomasti sitä mieltä, ettei aktiivimallia pidä peruuttaa.

Mielipide-ero opposition ja hallituksen kannattajien välillä on jyrkkä. SDP:n ja vasemmistoliiton äänestäjien enemmistö luopuisi aktiivimallista. Samaa mieltä oli myös keskimääräistä useampi vihreiden äänestäjä.

Hallituspuolueiden kannattajista suuri osa kannatti aktiivimallia.

Yrittäjistä valtaosa säilyttäisi aktiivimallin. Työttömistä neljä viidestä poistaisi sen.

Kantar TNS haastatteli huhtikuussa noin tuhat ihmistä. Virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.