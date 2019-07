Suomen ainoa Neulefestivaali houkutteli Jyväskylään taas tuhansia kävijöitä – kysyimme, mikä neulomisessa koukuttaa?

Toivolan Vanhalle Pihalle on kokoontunut torstaista lähtien suuri joukko neulomisen harrastajia, kun Suomen ainoaa Neulefestivaalia on vietetty neljättä kertaa.

Yksi Jyväskylän Kesän Neulefestareiden päätapahtumista ovat perjantain ja lauantain lankamarkkinat. Lauantaina markkinoilla oli viime vuotta vilkkaampaa ja koko tapahtuman viime vuoden 6000 hengen kävijämäärä näytti olevan ylittymässä. Ohjelma jatkuu vielä tänään sunnuntaina.

– Tuntuu, että neulominen on nousussa edelleen, kertoo festivaalin taiteellinen johtaja ja lankakauppa Titityyn yrittäjä Tiina Huhtaniemi.

Tärkeää on nyt ekologisuus eli se, että tiedetään, mikä se langan alkuperä on ja miten se on valmistettu. Aikaisempina vuosina festivaalilla on myyty paljon monivärisiä lankoja ja kirkkaita sävyjä, mutta nyt myös rouheat alkuperäisrodut ja -kuidut ovat tulleet näiden rinnalle.

Festivaalin ohjelmaan on kuulunut kursseja, luentoja ja työpajoja. Lauantaina Neulekulkue käveli neuloen keskustaan.

Tapahtumaan on osallistunut joka vuosi enemmän ja enemmän neulojia, opettajia ja myyjiä ulkomailta, muun muassa Englannista, Saksasta ja Yhdysvalloista. Lisäksi mukana on ollut kotimaisia värjäreitä ja lähilankojen tuottajia.

– Yhteisöllisyys on myös nouseva asia ollut tässä viime vuosina. Ihmiset haluavat kokoontua tämän yhteisen intohimon äärelle, tavata toisiaan ja jutella niistä asioista, mitkä itseä kiinnostavat paljon ja jakaa sitten vinkkejä ja idiksiä yhdessä.

Huhtaniemi kuvaa neulomisyhteisöä todella hyväksyväksi.

– Tuntuu, että kaikki ovat ystäviä keskenään oli lähtökohdat mitkä tahansa. Vaikka ei olisi ketään ennen nähnytkään aina on puhuttavaa siitä, mitä neuloo. Ihmiset ovat helposti lähestyttäviä.

Huhtaniemeä itseään neulomisessa viehättää käsillä tekeminen ja langantuntu.

– Se on terapiaa monesti ja uuden luomista, myös se yhteisöllisyys on siinä ja ne kaikki värit.

Kysely: Mistä pidät neulomisessa? Mitä mieltä olet festivaalista?

Maria Kotro

Joutseno

Neuleet ovat tosi kivoja päällä, ja on aika rajattomasti mahdollisuuksia tehdä erilaisia malleja. Neulominen on siitä kätevää, että sitä voi tehdä helposti monessa paikassa. Täällä on hauska inspiroitua siitä, millaisia vaatteita muut ovat neuloneet ja neuloa sitten porukalla.

Jonny King

Tregaron, Wales, Garthenor Organic

Sitä on pakko tehdä hitaasti ja se vie stressin pois. Neulomisen suosio on kasvussa ja sitä ei nähdä enää vain mummojen harrastuksena. Kaikki osallistujat ovat olleet todella innoissaan täälläolosta. Lankojen myyjänä on ollut hauska tutustua paikallisiin lankoihin.

Anu Suvikrouvi

Vantaa, Ekolikka

Se on varmaan vain jotain, mitä olen lapsuudessa oppinut. Neulon myös työssäni. Se on sellaista pääntyhjennystä ja rauhoittumista. Täällä on positiivinen, hyvä tunnelma ja yhteisöllisyyttä löytyy.