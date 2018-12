Suomen ensimmäinen hybridisuurlähettiläs: Demokratioiden on puolustettava itseään

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vakaata, ja sen keskeinen tavoite on tuottaa turvallisuutta meille kaikille.

Nyt siihen kokonaisuuteen on tullut uusi haaste, hybridiuhkien torjuminen. Mikko Kinnunen on Suomen ensimmäinen hybridiuhkien torjumisen suurlähettiläs. Hän aloitti työnsä ulkoasiainministeriössä huhtikuun alussa.

Uusi teknologia on mullistanut arkielämän, viestinnän ja asioinnin viranomaisten kanssa. Istuva hallitus on puhunut digiloikasta.

– Lähtökohtaisesti kaikki, mikä voidaan digitalisoida, pyritään digitalisoimaan. Se lisää tehokkuutta, vähentää kustannuksia ja lisää tarkkuutta, kun inhimilliset virheet jäävät pois. Joissakin tapauksissa se vähentää korruptiota, Kinnunen toteaa.

Vaalivaikuttaminen on noussut demokratioiden yhteiseksi huolen aiheeksi.

– Onko jotakin, mitä ei pidä ikinä digitalisoida?

– Vaalien äänestyslippu on sellainen asia, vaalien luottamuksen takia. On oltava fyysinen äänestyslippu, jota varjellaan ja joka voidaan laskea uudelleen sekä varmistaa vaalitulos.

Hieman ironista on, että demokratian kaikkein hienoimpia piirteitä voidaan käyttää sitä itseään vastaan.

– On surullista, että nimenomaan demokratiaa, sananvapautta, moniarvoisuutta ja oikeusvaltiota pyritään käyttämään meitä vastaan. Näiden elementtien osalta olemme pysyvästi haavoittuvaisia, Mikko Kinnunen summaa.

Juuri niistä arvoista tulee kuitenkin pitää kiinni kriisienkin aikana.

– Hybridivaikuttamisen taustalla on Euroopan heikentynyt turvallisuustilanne, johon ei valitettavasti ole tulossa nopeaa muutosta. Hybridiuhkien torjuminen nousi näkyvämmin turvallisuuspolitiikan agendalle etenkin vuodesta 2014 alkaen, jolloin Venäjä liitti Krimin laittomasti itseensä ja synnytti konfliktin Itä-Ukrainassa.

Salisburyn maaliskuinen hermomyrkkyisku herätti hitaimmatkin, ja saattoi lopulta kääntää teon sen tekijöitä vastaan.

– Se saattaa osoittautua käännekohdaksi, joka lisäsi EU- ja Nato-maiden huomiota hybridiuhkiin ja toi hybridiuhkien torjumisen entistä näkyvämmin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asialistalle, Kinnunen huomauttaa.

Pelkkä teknologia ei sodi itsekseen. Tarvitaan myös pahaa tahtoa.

– Silti teknologian näkökulmasta hybridivaikuttamisen edellytys on myös se, että on valtioita, jotka ovat kykeneviä ja halukkaita käyttämään uusia teknologioita meitä vastaan tavalla, jota ei tarvitse hyväksyä, Mikko Kinnunen tähdentää.

Demokratiat lähtevät aina hiukan takamatkalta, sillä niitä vastaan hyökkäävät valtiot ovat paljon ketterämpiä tekemään päätöksiä ja toimimaan.

Toisaalta hybridisodankäynti on salakavalaa. Jos Helsinkiä pommitetaan, on helppo nimetä vihollinen. Mutta jos Helsingistä katkaistaan sähköt ja vesi viikoksi, on tekijän löytäminen hankalaa. Yleensä epäilty vielä kiistää ja laskee liikkeelle kymmeniä erilaisia tarinoita kansalaisten mielipiteitä horjuttamaan.

Kuka olisi uskonut, että terrorin 1970-luvulla repimä Länsi-Saksan liittotasavalta voi laskeutua hyvin nopeasti vankkurileiritilanteesta normaalidemokratiaan? Voiko demokratia voittaa hybridisodan?

– Uskon, että tässäkin puristuksessa olevat demokratiat selviävät. Kyllä avoin yhteiskunta on aina voimakkaampi ja voittaa, Mikko Kinnunen summaa.

Mitä hybridiuhkien suurlähettiläs tekee?

– Tehtävän perustaminen on kannanotto kahteen asiaan. Ensiksikin hybridiuhkat koskevat meitä kaikkia, toiseksi niitä torjutaan entistä voimakkaammin kansainvälisellä yhteistyöllä, suurlähettiläs Mikko Kinnunen, 52, sanoo.

– Hybridisuurlähettilään perustehtävä on kansainvälisen yhteistyön lisääminen siten, että se muuttuu yhtenäisyydeksi ja lisää meidän turvallisuuttamme, Kinnunen linjaa.

Suomen lisäksi viidessä muussa EU-maassa – Ruotsissa, Liettuassa, Alankomaissa, Puolassa ja Espanjassa – on nimitetty oma suurlähettiläs hybridiuhkien torjumiseen. Lukumäärä kasvaa.

Viime vuonna Helsinkiin perustettuun EU:n ja Naton yhteiseen Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskukseen on liittynyt jo 20 maata.

Kinnunen palaa Salisburyyn. Iso-Britannia on suuri maa, mutta silti se lähti nopeasti hakemaan kansainvälistä yhteistyötä Naton ja EU:n kanssa ja toisella raiteella YK:n kanssa. Kansainvälinen yhteistyö tarjoaa reagoinnille kehikon, johon erikokoiset maat voivat liittyä.

– Hyvin nopeasti saatiin aikaan voimakkaat kannanotot, joissa tuomittiin kemiallisen aseen käyttö. Noin 30 maata ryhtyi toimenpiteisiin ja karkotti venäläisiä diplomaatteja.

Yhtenäisyys ja nopeat toimenpiteet toimivat jatkossa myös pelotteina ja ehkäisevät uusien salisburyjen syntymistä.

Suomen valttina on myös viranomaisten laaja yhteistyö.