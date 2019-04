Suomen hauskimman maahanmuuttajan huumori on mustaa: "Kurdilaista pornoa ei ole helppo löytää"

Mä olen kurdi. Kurdilaista pornoa ei ole helppo löytää. Mä googletin ja löysin vain yhden videon, jossa nainen lypsää lehmiä, kertoo koomikko Mebe Rasid lavalla ja saa yleisön nauramaan.

Sotaisat tietokonepelit ovat hänestä tylsiä.

– Mä olen tottunut realistisempaan menoon. Annan Skypessä ohjeita mun sukulaisille: ”Isis hyökkää etelästä, koukataan lännestä”, Rasid intoutuu kuvaamaan Skype-sodankäyntiä.

Nyt yleisö ulvoo naurusta.

Rasidin isännöimillä stand up -lavoilla ei ole tabuja. Lähtökohtaisesti kaikesta saa tehdä vitsiä.

– Komedian yksi tarkoitus on puhua huumorin keinoin vaikeista aiheista, joita yleensä puidaan A-studiossa.

– Se helpottaa.

Koomikon oman uran kannalta on kuitenkin tärkeää, miten kipeitä tai ristiriitoja herättäviä teemoja käsittelee. Jos sujuvaa repliikkiä ei synny, väkisin ei kannata yrittää.

Stand up -koomikko voi saada yleisönsä räjähtämään nauruun hiotulla ja tarkasti ajoitetulla vitsillä – tai hiljenemään huolimattomasti heitetyllä typeryydellä. Improvisaatioon taipuvainen Rasid sanoo omaavansa kokemusta molemmista.

Mebe saapui perheensä kanssa Kurdistanista Suomeen pakolaisena vuonna 1996. Hän oli tuolloin 9-vuotias. Perhe sijoitettiin ensin vastaanottokeskukseen Perniöön. Sieltä he muuttivat Saloon.

Teini-ikäisenä Rasid alkoi seurata amerikkalaisia koomikoita kuten Conan O’Brienia. Samoihin aikoihin myös suomalainen stand up alkoi nostaa päätään. Rasidkin päätyi kokeilemaan naurattajan taitojaan klubeille ja osallistui joihinkin kilpailuihin.

Sittemmin hän on esiintynyt muun muassa tv-ohjelmissa, kuten Naurun tasapainossa ja YleLeaksissä sekä useilla komediaklubeilla eri puolilla maata.

Sosiaalisessa mediassa hän on naurattanut muun muassa Jari Kurdi -hahmollaan.

Rasid haluaa pitää omat vitsinsä monipuolisina, kun taas toiset ”mamu-koomikot” lataavat juttunsa pääasiassa maahanmuuttajan roolistaan.

– He kertovat oman tarinansa Suomesta. Maahanmuuttajuus on niin iso kokemus, että sieltä on hyvä ammentaa.

Maahanmuuttajataustaisia ammattikoomikoita on Rasidin laskujen mukaan Suomessa viisi. Heidän lisäkseen on joukko nousevia kykyjä.

Siitä porukasta Rasid kokoaa esiintyjiä kiertävälle, Suomen hauskimmat mamut -klubilleen.

Muutaman mamu-klubi-illan kokemuksella Rasid uskoo suomalaisyleisöä kiinnostavan, miltä Suomi näyttää ulkopuolelta tulevan silmin ja miten tänne tulevat sopeutuvat.

Rasid tiivistää oman kokemuksensa lavalla näin:

– Mun perhe on niin integroitunut Suomeen, että yksi mun serkuista hukkui juhannuksena.

Se on vain vitsi, Rasid vahvistaa haastattelun lopuksi.

Serkut ovat hengissä.

– Paitsi ne, jotka on pommitettu, Rasid nauraa perään. Musta huumori.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Etelä-Suomen Median lehdissä 23.3.2019.