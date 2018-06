Suomen jokaisessa maakunnassa on nyt turvakoti

Hämeenlinnaan avattiin keskiviikkona uusi turvakoti. Turvakodissa on tilaa seitsemälle perheelle, ja se auttaa noin 150–200 asiakasta vuodessa.

Avaamisen myötä jokaisessa Suomen maakunnassa on vähintään yksi turvakoti. Väkivaltaan apua hakevien tilanne on parantunut tänä vuonna, sillä uusia turvakoteja on jo avattu Espooseen, Seinäjoelle ja Tampereelle.

Turvakodeille onkin kasvava tarve, sillä niiden apua tarvitsevien ihmisten määrä on kasvussa. Viime vuonna turvakodeissa oli asiakkaita yli 4 300. Määrä kasvoi toissa vuodesta 23 prosentilla.

Kansalaisjärjestöt muistuttavat, että naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseen kohdistuvat resurssit ovat yhä riittämättömiä. Yhteistyötä järjestöjen ja viranomaisten välillä tarvitaan kaikilla tasoilla, järjestöt totesivat kannanotossaan toukokuussa.