Suomen koronatartunnoissa suuri hyppäys ylöspäin – "Ei kerro epidemian pahenemisesta"

Suomen varmistetuissa koronatartunnoissa on tapahtunut suuri hyppäys ylöspäin. THL:n mukaan määrä on kasvanut eilisestä 249:llä. Suomessa on nyt kirjattu 2 176 varmistettua tartuntaa.

Eilen laboratoriovarmistettujen koronavirustartuntojen määrä kohosi lauantain lukemista 45:llä.

– Nyt kirjatusta tartuntamäärän kasvusta ei voida päätellä, että koronaepidemia olisi pahentunut Suomessa. Maanantaina julkaistussa vuorokauden tartuntaluvussa on erittäin todennäköisesti mukana viikonlopulta perjantain, lauantain ja sunnuntain tartuntoja, sanoi ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta STT:lle aamupäivällä.

Nohynekin mukaan noussut tartuntaluku kertoo myös siitä, että koronatartuntojen testauskapasiteetti on Suomessa kasvanut.

– Ihmiset hakeutuvat nyt entistä enemmän testeihin, kun he ovat kuulleet lisääntyneistä testausmahdollisuuksista.

THL on jo aiemmin todennut, että koronaviruksen tartuntojen raportoinnissa saattaa ilmetä etenkin viikonloppuisin viivettä.

Viikonloppuna THL arvioi, että tartuntakäyrät näyttävät Suomessa tasaisilta ja valtiovallan asettamat rajoitukset vaikuttavat purevan.

Kuolemista suuri osa Hyksin alueella

THL:n odotetaan kertovan tehohoidossa olevista potilaista sekä koronavirukseen kuolleista myöhemmin tänään.

Eilen kerrottiin, että koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 28 ihmistä.

Kuolemista noin kaksi kolmasosaa on tapahtunut Helsingin yliopistollisen sairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Useita koronakuolemia on kirjattu myös Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) erityisvastuualueella.

Kaupungeista koronatartuntoja on todettu selvästi eniten Helsingissä, runsaasti myös Espoossa ja Vantaalla.

Tähän mennessä Suomessa on todettu eniten koronatartuntoja ikäryhmässä 50–59-vuotiaat. Tartunnan saaneissa on ollut miehiä hieman enemmän kuin naisia.