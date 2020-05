Suomen koronatilanne: Kaksi uutta kuolemantapausta ja 50 uutta tartuntaa

Suomessa on perjantain jälkeen raportoitu kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL lauantaina. Kuolleiden määrä on siten yhteensä 316.

Tartuntoja on eilisen jälkeen raportoitu 50 lisää, jolloin ilmoitettujen tapausten määrä on 6 826.

Varmistettuja tartuntoja on siis 123 sataatuhatta suomalaista kohden. Varmistetuista tartunnoista valtaosa eli 4 971 on havaittu Uudellamaalla. Myös väkilukuun suhteutettuna koronaviruksen ilmaantuvuus on suurin Uudellamaalla, mutta toisena selvästi koko muun maan edellä tulee Ruotsin rajaa vasten sijaitseva Länsipohja, jossa tapauksia on varmistettu 147.

Uudellamaalla koronaviruksen ilmaantuvuus on noin 295 tapausta ja Länsipohjassa 244 tapausta sataatuhatta asukasta kohden. Muualla Suomessa tapauksia on 17–91 sataatuhatta asukasta kohden.

Sairaalahoidossa oli 71 ihmistä eli kolme vähemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa olevien potilaiden määrä on noussut yhdellä, ja heitä oli 11.

Koronavirustestejä on perjantaihin mennessä tehty Suomessa yhteensä lähes 183 000.