Suomen lennonjohtajien yhdistys järjestää iltapäivällä työnseisauksen – sovintoehdotukseen määrä vastata tänään

Suomen lennonjohtajien yhdistys SLJY järjestää iltapäivällä työnseisauksen eilen jätetystä sovintoehdotuksesta huolimatta, kertoo SLJY:n varapuheenjohtaja Kim Raju.

Työnseisauksessa on kyse lennonjohtajien pitkään jatkuneesta työriidasta, johon valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala jätti eilen sovintoehdotuksen. Työntekijäpuoli SLJY:n sekä Palvelualojen työnantajat Paltan on määrä vastata ehdotukseen tänään.

SLJY on järjestänyt tammikuussa torstaisin parin tunnin työnseisauksia. Kuun lopusta alkaen työnseisauksia on ollut tarkoitus järjestää myös tiistaisin ja lauantaisin aamuyön ja varhaisaamun tunteina.

Palta taas on ilmoittanut lennonjohtoon kohdistuvasta työsulusta, jonka on tarkoitus alkaa 2. helmikuuta ja päättyä kaksi viikkoa myöhemmin. Sulku on tarkoitus toteuttaa kahdeksalla suurimmalla lentoasemalla pääosin kuuden tunnin kestoisina jaksoina kuutena päivänä viikossa.

Paltan mukaan työsulun aikana lennonvarmistuspalvelut hoidetaan esimiesvoimin eikä vaikutuksia liikenteelle pitäisi tulla. Myös SLJY on sanonut, että sen työtaistelutoimien tavoitteena on neuvottelujen vauhdittaminen, ei lentoliikenteen haittaaminen.

SLJY:n ja Paltan välinen työehtosopimus päättyi marraskuun lopussa vuonna 2017, jonka jälkeen lennonjohtajat ovat olleet sopimuksettomassa tilassa.