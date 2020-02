Suomen olisi helppo siirtyä Super Hornetiin, mutta loppuvatko koneen valmistus ja päivitykset liian aikaisin?

Jos merkkiuskollisuus ratkaisisi Suomen seuraavan hävittäjän valinnan, Boeingin voisi julistaa voittajaksi. Yhdysvaltain merivoimien Super Horneteja oli vaikea erottaa Ilmavoimien nykyisistä Horneteista koneiden noustessa vuoronperään Pirkkalan taivaalle keskiviikkona.

Kyseessä olisi siis monessa mielessä tuttu kone, jonka huoltoon ja ylläpitoon löytyisi jo valmiiksi paljon osaamista. Kysymyksiä herättää kuitenkin se, onko F/A-18 Super Hornet oikea valinta uusien hävittäjien koko käyttöikää ajatellen.

Super Hornetin ylivoimaisesti suurin pääkäyttäjä on Yhdysvaltain merivoimat, jonka kerrottiin hiljattain ehdottaneen uusien koneiden tilausten lopettamista jo ensi vuonna. Pirkkalan mediapäivässä merivoimia edustanut kommodori Brian Becker korosti, että lopullisia päätöksiä ei ole tehty.

– Se mitä voin sanoa on, että merivoimilla on aikomus käyttää Super Hornetia ja Growleria vielä ainakin seuraavat 20 vuotta, hän totesi.

Growler merkittävä uusi suorituskyky

Termi "20 plus vuotta" toistui useissa muissakin puheenvuoroissa. Se on pitkä aika, mutta ei ainakaan toistaiseksi yllä Suomen tavoitteeseen käyttää uusia hävittäjiä vielä 2050-luvulla.

Boeingin hävittäjähankkeita Suomessa ja Sveitsissä johtava Alain Garcia arvioi Yhdysvaltain merivoimien tulevan lopulta siihen johtopäätökseen, että Super Horneteja tarvitaan lisää. Lisää tilauksia voi myös tulla ulkomailta, Suomen lisäksi muun muassa Sveitsistä ja Saksasta.

– Super Hornetin eläkkeelle jäämiselle ei ole vielä päivämäärää, Garcia tiivistää.

Boeing toi Suomeen yksi- ja kaksipaikkaiset (E ja F) Super Hornetit sekä elektroniseen sodankäyntiin tehdyn EA-18G Growler -version. Erityisesti viimeksi mainitun Boeing kehuu tarjoavan täysin mullistavia uusia suorituskykyjä. Growlerin on arvioitu olevan tällä hetkellä maailman johtava elektronisen sodankäynnin kone.

Alhaiset käyttökustannuksen valttina

Boeing houkuttelee Suomea asiakkaakseen myös Super Hornetin edullisuudella. Yhtiön mukaan koneen elinkaarikustannukset ovat todistetusti alhaiset, joten sen operointi onnistuu Suomen edellyttämällä nykyisellä puolustusbudjetilla.

Säästöä syntyisi myös helposta siirtymisestä perinteisistä Horneteista Super Hornetiin, mistä Yhdysvaltain merivoimissa on runsaasti kokemusta.

– Lentäjän näkökulmasta voin hypätä Hornetin puikoista Super Hornetiin kuukaudessa, Alain Garcia kertoo.

Boeingin mukaan Suomi voisi hyödyntää jopa 60 prosenttia nykyisiä Hornet-hävittäjiä varten luodusta infrastruktuurista Super Hornetin ja Growlerin toiminnassa. Aiemman tiiviin yhteistyön ansiosta valmistajayhtiö on Suomelle enemmän kuin tuttu.

– On arvokasta tietää, että tämän mittaluokan hankinnassa kumppani on koeteltu ja luotettava, Boeingin teollisesta yhteistyöstä vastaava johtaja Maria Laine muistutti.

Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs Robert Pence oli keskiviikkona jälleen paikalla Pirkkalassa, kuten myös Lockheed Martinin F-35:n mediapäivässä. Maan hallinto ei voi suosia kumpaakaan amerikkalaisehdokasta.

– Teillä on kaksi erinomaista vaihtoehtoa valittavana -- tai no, viisi, mutta kaksi niistä on vielä erinomaisempia kuin muut, lähettiläs linjasi.