Suomen onnekkaimmassa marketissa kestittiin kansaa Eurojackpot-kahveilla – voittajienkin uskottiin uskaltautuneen paikalle

Herkkupadassa Siilinjärvellä tarjottiin perjantaina Eurojackpot-voiton kunniaksi tuhannelle ensimmäiselle kakkukahvit. Aamupäivällä ensimmäisen tunnin aikana kaupalle saapui jo noin 300 kahvittelijaa. Aamukymmeneltä autopaikat olivat kaupan edessä jo vähissä.

Kaupan sisällä Herkkutorin edessä olleelle jakopisteelle jono venyi pisimmillään ovelle asti, jossa kuuli vielä ulkona esiintyvän hanuristitrion soittoa.

Kahvittelijoiden seasta löytyi paikallisten ja valtakunnallisten medioiden lisäksi kansainvälisiä toimittajia.

– Yleensä ei kakkukahveilla tällaista mediahässäkkää ole. Äskeiset kaksi toimittajaa olivat Saksasta, kertoo paikalla ollut Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa.

Veikkaukselle jo ilmoittautuneiden voittajien määrää hän ei tiennyt, mutta kakkukahvikansan seassa hän arvioi miljonäärejä olevan.

– Monesti on niin, että kun on tällaisia tilaisuuksia, voittajat tykkäävät päästä vähän aistimaan tunnelmaa. Ihmisluonne on sellainen, että se haluaa päästä kuulemaan, mitä ne muut siellä puhuvat ja arvuuttelevat. Osalla pitää pokeri paremmin kuin toisilla. Täällä on niin paljon porukkaa, että kyllä täällä on niitä voittajia joukossa, Auremaa uskoo.

K-Supermarket Herkkupadan kauppiaan Jyrki Huttusen mukaan väkeä alkoi kertyä jo yhdeksän aikaan kauppaan.

– Sitä en tiedä, uskaltautuuko voittajat paikalle, kun niistä ei voi sen kummempaa kommentoida. Luulen, että jokunen täällä on ollut, kauppias kertoo.

Kauppiaan ohi kulkee kehuvia asiakkaita vähän väliä. Viereen kävelee pian myös Pirkko Lappalainen.

– Kuule, sinä oikeastaan ansaitset Finlandian, hän tokaisee ja alkaa soittaa Sibeliuksen teosta huuliharpullaan.

Soittonsa jälkeen Lappalainen kertoo, että äskeistä kunniaa ei kaikille suoda.

– On saatu niin positiivista pöhinää aikaiseksi. Iloisia ihmisiä näkee paljon, vaikka ei olisi voittanutkaan. Kun tämä meni niin monelle, se toi paljon iloa, Huttunen jatkaa.

Anneli Puurunen löytyi syömästä kakkua hyllyjen välistä. Hän on iloinen voittajien puolesta.

– Jos pitää paikkansa, niin muutaman voittajan tiedän. Ainakin yksi on ihan varma, hän kertoo.

Aamupäivästä Pekka Jauhiainen oli katsastamassa autoa, kun kuuli kahvituksesta.

Jauhiainen ei itse voittajien joukossa ole. Hän on kuitenkin tyytyväinen, että raha meni ennemmin sitä enemmän tarvitseville.

– Minulla on sen verran rahaa, että voin joka ilta käydä tansseissa ja kuluttaa kenkiä. Ja ruokaa saapi, Jauhiainen kertoo.

Veikkauksen pelejä hän ei harrasta, mutta hieman vastaavanlainen veikkausmuisto tuli hänelle Siilinjärven voitosta mieleen.

– Siitä on jo reilusti yli viisikymmentä vuotta. Olin kursseilla. Tuvassa oli viisi miestä, josta neljä oli veikkausporukassa. En milloinkaan siihen porukkaa ruvennut, kun en tarvinnut sellaisia rahoja. Nepä voitti niin, että jokainen osti uuden auton. Sitten he aina kehuivat, että kun tulee, että heitetään köyhälle kansalle rahaa. Sitten he heittelivät minulle kolikoita niin, että kolina kuului siellä tuvassa, naureskelee Jauhiainen.