Suomen puheenjohtajakaudelle osui sittenkin vielä yksi onnistuminen, jota kuvataan EU:n merkittävimmäksi ilmastoteoksi

Vihreiden sijoitustuotteiden viidakko selkenee, sillä EU:ssa on päästy sopuun kestävien rahoitustuotteiden määritelmästä. Neuvotteluiden saaminen maaliin on sulka Suomen EU-puheenjohtajakauden hattuun, arvioi europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen (kok.), joka on käynyt neuvotteluita Euroopan parlamentin puolesta.

EU-maiden neuvosto ja parlamentti pääsivät sopuun kestävien rahoitustuotteiden määritelmästä eli EU-jargonilla taksonomiasta maanantai-iltana. Sijoittajat saavat jatkossa selkeämpää tietoa siitä, miten ympäristö- ja ilmastoystävällisiä rahoitustuotteet ovat.

Parlamentin toisena pääneuvottelijana toiminut Pietikäinen arvioi, että tämä on ehkä merkittävin ilmastoteko, jonka EU on tehnyt. COP25-ilmastoneuvottelut päättyivät Madridissa viikonloppuna laihoin tuloksin, eivätkä EU-maat ole löytäneet täyttä yksimielisyyttä ilmastotavoitteista.

– Jos me saamme suunnattua isot eläkerahat ja muut sijoitusmassat tukemaan myönteistä työtä, väitän, että tämä on merkittävin ilmastoteko, mitä voimme tehdä, Pietikäinen sanoo STT:lle.

Hän odottaa, että kriteeristö on valmis noin vuoden sisällä. Listan kokoaminen siirtyy nyt neuvottelukuntaan, jossa istuu tieteellisiä ja finanssialan asiantuntijoita.

– Kriteereiden valmistelu on jo pitkällä. Siellä on aika paljon samaa kriteeristöä, jota investoijat käyttävät Suomessakin omien arviointiensa pohjalla, Pietikäinen kertoo.

Hiilivoimaakin yritettiin ujuttaa

Helpolla sopu ei syntynyt, vaan kompastuskivinä olivat hiilen polttaminen ja ydinvoima.

Vähän yllättäen kivihiiliriippuvaiset itäisen EU:n maat yrittivät ujuttaa puhtainta mahdollista hiilen polttotekniikkaa vihreiden investointien listalle. Pietikäisen mukaan asiasta käytiin iso vääntö. Lopputulemana hänen mukaansa oli, etteivät kiinteät fossiiliset polttoaineet voi koskaan olla luokiteltavissa vihreiksi.

Ydinvoimasta löydettiin kompromissi, joka jättää oven auki uusille investoinneille, mutta edellyttää kokonaisharkintaa pitkän aikavälin riskeistä. Varsinkin Ranska ja Britannia ajoivat itäisemmän EU:n maiden kanssa muotoilua, joka tukee ydinvoimaa. Sen sijaan Luxemburg, Itävalta ja ydinvoimasta lähivuosina luopuva Saksa olivat varovaisia.

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu leimaa Euroopan unionin vasta käynnistynyttä viisivuotiskautta. Uusi komissio on tuomassa lähivuosina lukuisia konkreettisia esityksiä, jotta EU saavuttaa ilmastotavoitteensa hiilineutraaliudesta vuosisadan puoliväliin mennessä.