"Suomen sana on sisu, periksiantamattomuus" – se on piirre, joka toi myös keuruulaisen Kasvu Openin toimitusjohtajan puolisoineen presidentin vastaanotolle

Kasvu Openin toimitusjohtaja Uljas Valkeinen ja puoliso Marjaana Valkeinen juhlivat Linnassa Suomea ja suomalaisuutta.

– Jos Suomea pitää kuvailla yhdellä sanalla, sana on sisu, periksiantamattomuus.

Se on piirre, joka toi myös keuruulaispariskunnan presidentin vastaanotolle. Valkeinen on viime vuodet ollut johtamassa Suomessa yrityskehittämisen vallankumousta, viimeiseksi keskisuomalaisessa Kasvu Open Oy:ssä.

Innovatiivisuus on yksi Suomen suurimmista vahvuuksista, Valkeinen linjaa.

– Se kannattaa säilyttää ja hakea siitä myös kasvua. Me haluamme tehdä Suomesta maailman parhaan kasvuyrityskansan. Muutama vuosi sitten tämä tavoite hymyilytti, mutta tämä syksy on näyttänyt, että olemme oikealla tiellä.

Kasvu Open on saanut tänä syksynä presidentin Sauli Niinistön myöntämän Kansainvälistymispalkinnon. Lisäksi yritys palkittiin voittajana eurooppalaisessa yrittäjyyden edistämiskilpailussa.

Valkeisen mukaan kiitos kuuluu ennen kaikkea projektin vapaaehtoisille "mylläreille".

– Haluan nostaa hattua niille yli 1 500 vapaaehtoiselle, sotatermein heitä on rykmentin verran. Nämä elinkeinoelämän asiantuntijat ja yritysjohtajat ovat käyttäneet omaa aikaansa auttaakseen muita yrityksiä kasvuun. Miksi he tekevät niin? Koska he oppivat samalla myös itse.

Itsenäisyys edellyttää myös konkreettista Suomen puolustamista, ennen ja nyt.

– Kunnioitan suuresti veteraanisukupolvea. Isäni Martti Valkeinen lähti armeijaan ennen talvisotaa ja oli mukana sodassa viisi vuotta aina Lapin sotaan saakka.

Nykyajassa Uljas Valkeisen poikien Elmo ja Julius Valkeisen perheyritys Finn-Savotta Oy tekee yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa.

– Kahdeksan vuotta teimme taisteluliivejä ja nyt voitimme kilpailun Puolustusvoimille yhdessä forssalaisen C.P.E Production Oy:n kanssa luotisuojaliiveistä. Isänmaallinen henki on yritystoiminnan kautta meille jokapäiväistä.

Yksi suuri osa suomalaisuutta on luonto.

– Luonto on ollut tärkeä meille molemmille lapsesta saakka. On hienoa, että siitä on tullut meille yhteinen harrastus.

Valkeiset harrastavat muun muassa metsästystä. Marjaana kantoi Linnassa käsilaukkua, joka on tehty seeprannahasta.

– Marjaana ampui eläimen itse noin viisi vuotta sitten. Metsästämme Afrikassakin eettisesti ja laillisesti. Ammuttavat eläimet valitaan hyvin tarkkaan riistanhoidollisesti. Etelä-Afrikassa luonnosta ja eläimistä pidetään hyvää huolta, Uljas Valkeinen sanoo.