Suomen terveydenhuolto kiilasi kärkijoukkoon kansainvälisessä vertailussa

Kansainvälisen tutkimuksen mukaan Suomen julkisesti rahoitettu terveydenhuolto on saatavuuden ja laadun osalta maailman parasta. Suomen kanssa ensimmäisen sijan jakavat Islanti, Norja, Hollanti, Luxemburg, Sveitsi ja Australia. Asiasta kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus.

Husin mukaan maiden välillä ei ole tilastollisesti suurta eroa, mutta Suomen terveydenhuolto on viime vuosina parantanut tuloksiaan kärkimaista eniten.

– Suomen terveydenhuollolla on parhaat näytöt niin laadun, saatavuuden kuin kuolleisuustilastojenkin perusteella ja sitä on mittareidemme perusteella kehitetty viime vuosina tehokkaimmin, Husin toimitusjohtaja Aki Lindén kertoo tiedotteessa.

Tulokset käyvät ilmi Global Burden of Disease -ryhmän laajoissa tutkimuksissa, joissa on tarkasteltu muun muassa sairauksien esiintyvyyttä, riskitekijöitä ja tappavuutta 200 maassa. Lisäksi tutkimuksessa on vertailtu terveydenhuollon rahoitusta, laatua ja saatavuutta.

Raha ei takaa laatua

Tutkimus julkaistiin tiedelehti Lancetissa. Lehti vertaili terveydenhuollon kustannuksia suhteessa saavutettuihin tuloksiin sekä kuinka tasaisesti terveydenhuolto ja sen maksuvelvollisuus jakautuvat väestössä. Husin mukaan Suomessa, Sveitsissä ja Islannissa terveydenhuolto on oikeudenmukaisempaa kuin muualla maailmassa.

Lehden mukaan Suomen terveydenhuolto on edullisempaa kuin Sveitsissä ja Islannissa. Kalleinta terveydenhuolto on Yhdysvalloissa. Yhdysvalloissa rahallinen panostus terveydenhuoltoon ei takaa laadukasta hoitoa koko kansalle, lehti kirjoittaa.

– Tutkimukset näyttävät selkeästi, että koko maailman huonoin terveydenhuolto on Yhdysvalloissa. Sen pääosin yksityisesti markkinamekanismilla toimiva terveydenhuolto ei pysty läheskään samaan kuin julkisesti hallinnoitu terveydenhuoltomme, Lindén kommentoi tiedotteessa.