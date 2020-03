Suomen tuoreet luvut julki: todettuja koronatapauksia koko maassa 521, selvä enemmistö tartunnan saaneista miehiä

Tähän mennessä Suomessa raportoiduista koronavirustartunnoista 61 prosenttia on todettu miehillä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Naisten osuus on 39 prosenttia.

THL kertoo tiedotteessaan, että laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja oli lauantaihin mennessä 521. THL on kerännyt luvut manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä. Tartuntatautirekisteriin on puolestaan lauantaihin mennessä ilmoitettu 413 tapausta.

THL muistuttaa, että covid 19 -tartuntojen todellinen määrä Suomessa on todennäköisesti ilmoitettua korkeampi, koska kaikkia lieväoireisia ei testata.

Suomessa on tutkittu lauantaihin mennessä lähes 7 300 näytteenottokriteerit täyttävää näytettä. Näytteiden ilmoittamisessa ja kirjaamisessa on edelleen viiveitä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on todettu perjantaina 53 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on suurin tähän mennessä yhden vuorokauden aikana havaittu. Kaiken kaikkiaan Husin alueella on nyt 307 varmennettua koronatartuntaa.