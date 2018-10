Suomen ulkoministeriö vaatii syyllisiä vastuuseen Khashoggin kuolemasta

Suomen ulkoministeriö sanoo Twitterissä, että sauditoimittaja Jamal Khashoggin kuolema on tutkittava avoimesti ja syylliset saatava oikeudelliseen vastuuseen.

Ministeriö kutsuu Khashoggin tapauksen uusimpia käänteitä kauhistuttaviksi. Ministeriö kirjoittaa, että lehdistönvapaus on Suomelle keskeinen arvo.

Appalling news about Jamal #Khashoggi. Transparent investigation is needed and those responsible must be brought to justice. Defending freedom of the press is a key priority for Finland.