Suomen uuden hävittäjän pitäisi olla paras nyt ja yli 30 vuoden kuluttua – näin kenraalit kommentoivat ehdokkaita

Perttulan mukaan nykyisistä seuraajaehdokkaista amerikkalainen F-35 erottuu joukosta. Se on suunniteltu alun alkaen monitoimihävittäjäksi ja vaikuttaa olevan koneista ainoa, joka on täysimittaisessa käytössä 2060-luvulle saakka.

Esimerkki epätoivotusta tilanteesta on Suomen vanhojen Draken-hävittäjien ja juuri käyttöön otettujen Hornetien harjoittelu 1990-luvulla. Drakenit lensivät kovempaa ja korkeammalla, mutta ne ammuttiin alas ennen kuin lentäjät ehtivät edes havaita vastustajana olleita Horneteja.

– Emme voi kilpailla Venäjän kanssa määrällisesti, joten meidän on pakko kilpailla laadullisesti, varsinkin kun emme kuulu Natoon, Perttula kirjoittaa.

Vaikeasti hahmotettava tekijä on myös aika. Uuden hävittäjän käyttöikä on vuosikymmeniä pidempi kuin tavanomaisella uudella henkilöautolla. Lisäksi hävittäjän pitäisi olla vielä vanhanakin iskukyvyltään ainakin yhtä hyvä kuin muilla, mielellään vähän parempi.

Rivikansalaiselle hyvä muistutus on myös se, ettei hävittäjän kieppumisella lentonäytöksessä ole mitään tekemistä koneen todellisen käytön kanssa. Täydessä ase- ja polttoainelastissa ei tehdä samoja temppuja, eikä lentoarvoilla ylipäänsä ole nykyään ratkaisevaa merkitystä. Tärkeämpiä ovat järjestelmät: sensorit, aseet ja viestintätekologia, joille kone on vain alusta.

Perttula vyöryttää kirjassaan toistasataa sivua teknistä tietoa viidestä eri koneesta, niiden järjestelmistä sekä kehitysmahdollisuuksista. Ehdokkaat on jopa pantu vierekkäin taulukkoon vahvuuksineen ja heikkouksineen. Mutta korkean sotateknologian maailmassa pysyvää on vain muutos.

– Nähdään, että sillä on kuitenkin merkitystä, hän pohtii.

Perttula myöntää, että vahvat kannat puolesta ja vastaan leviävät pääasiassa asianharrastajien keskuudessa sosiaalisessa mediassa. Siihen hän on tyytyväinen, että poliitikot ovat muutaman irtioton jälkeen pidättäytyneet esittämästä omia mielipiteitään.

– Jos me muut sanomme, että meillä on joku suosikki, se perustuu joihinkin henkilökohtaisiin mieltymyksiin tai mielipiteeseen – mutta se ei voi perustua siihen varsinaiseen suorituskykyn, minkä perusteella kone valitaan, Perttula muotoilee.

Kirja tarjoaa runsaasti tietoa viidestä seuraajaehdokkaasta, mutta Perttula vakuuttaa, ettei hänellä ole omaa lehmää ojassa. Tilanne kun on sellainen, ettei muilla kuin HX-hankkeena tunnetun valintaprosessin asiantuntijoilla voi olla kaikkea tarpeellista tietoa koneiden laittamisesta paremmusjärjestykseen.

Uusista monitoimihävittäjistä on määrä päättää vuonna 2021. Koneet otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2025–2030, ja niiden on määrä lentää 2060-luvulle saakka.

Pentti Perttula haastatteli vuosi sitten kirjaansa kahta entistä Ilmavoimien komentajaa. Kenraalit kommentoivat hävittäjähankintaa kirjassa nimettöminä.

Ohessa sitaatteja kirjasta.

F-35

– F-35:n vahvuus on siinä, että sen tuotantolinja säilyy. Se takaa, että konetta ylläpidetään ja sen järjestelmiä ja taistelukykyä kehitetään ja tehdään uusia päivityksiä.

– Jos F-35:n moottorit korjataan yhtäällä, rungot toisaalla ja osavalmistusta ei missään tapauksessa saataisi, olisi aika kova juttu suomalaisille tehdä päätös konetyypin puolesta.

Gripen E

– Gripen E on topakka kone Ruotsin tarpeisiin, mutta sen ongelmana on jäädä lentokerhon jäseneksi, koska ylläpito niillä hartioilla on todella rankka homma.

– Gripen E:ssä on pelkona se, ettei kone ole taaskaan valmis, kuten edellisen hävittäjähankinnan aikaan, kun konetta pitäisi testata.

Super Hornet

– Super Hornet olisi askel eteenpäin, mutta ei askel tulevaisuuteen. Se on tehty US Navyn (laivaston) tarpeisiin, kun se on halunnut lisää toiminta-aikaa ja asekuormaa.

Rafale ja Typhoon

– Rafale ja Typhoon on tehty sille samalle alueelle, jossa Hornet on erittäin hyvä. Niillä ei kuitenkaan ole sitä tulevaisuuden ominaisuutta, jolla muutetaan ilmataistelutilanne aivan toisenlaiseksi.