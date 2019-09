Suomen uusi Irakin-suurlähetystö on tarkoitus avata vielä tänä vuonna – Irakiin lähdössä kourallinen väkeä, kertoo tänään nimitetty suurlähettiläs

Suomen on määrä avata suurlähetystönsä Irakin Bagdadissa vielä tämän vuoden puolella, kertoo suurlähettilääksi Irakiin nimitetty ulkoasiainneuvos Vesa Häkkinen. Hänen mukaansa olettamuksena on, että lähetystö olisi valmis marraskuussa.

– Ensimmäinen Suomesta lähetetty virkamies on saapunut Bagdadiin viikonloppuna. Hänellä on työhuone Ruotsin suurlähetystössä, Häkkinen kertoo.

Suomen suurlähetystön tilat rakennetaan Häkkisen mukaan samaan kiinteistöön Ruotsin suurlähetystön kanssa.

– Suomesta lähtee sinne kourallinen väkeä. Ensimmäinen meni tosiaan nyt sinne ja lokakuussa menee pari seuraavaa.

Häkkinen itse on näillä näkymin lähdössä Bagdadiin marraskuussa, mutta tarkempi ajankohta riippuu siitä, milloin tilat valmistuvat.

Presidentti päätti Häkkisen nimityksestä suurlähetystön päälliköksi tänään. Häkkinen siirtyy tehtävään ulkoministeriön ajankohtaisviestinnän yksikönpäällikön paikalta. Uutta tehtäväänsä hän kommentoi sanomalla olevansa iloinen, että Suomi on päättänyt käynnistää uudelleen toimintaansa Bagdadissa.

– Olen todella iloinen ja itse asiassa kohtuullisen ylpeäkin siitä, että saan olla siinä toiminnassa mukana.

Turvatoimet huomioitu "erityisen hyvin"

Bagdadissa ei ole ollut suomalaista diplomaattista henkilökuntaa vuoden 1991 jälkeen, mutta Suomella on ollut Helsingistä käsin Irakia hoitava kiertävä suurlähettiläs vuodesta 2016. Irakia ovat viime vuosikymmenten aikana runnelleet sodat ja konfliktit.

– Yksi asia, joka on huomioitu erityisen hyvin, on erilaiset turvatoimet. Turvallisuustilanne maassa on edelleen sellainen, että siihen pitää valmistautua ja varautua, Häkkinen sanoo.

Valmisteluista suurlähetystön avaamiseksi kerrottiin vuosi sitten.

Ulkoministerinä vuonna 2018 toiminut Timo Soini (sin.) perusteli lähetystön avaamista uudelleen kahdenvälisten suhteiden ja kaupan kehittämisellä. Helsingin Sanomien mukaan Irak oli vaatinut lähetystöä vastineeksi turvapaikanhakijoiden palautuksista. Syksyllä 2015 Suomeen saapuneista turvapaikanhakijoista valtaosa oli irakilaisia.

– Kielteisen turvapaikkapäätösten saaneiden paluukysymykset ovat myös Suomen ja Irakin kahdenvälisten suhteiden agendalla, Soini totesi ulkoministeriön tiedotteessa.

Ruotsi avasi lähetystönsä Bagdadissa uudelleen vuonna 2009.