Suomen uusin turvakoti avaa maanantaina ovensa Äänekoskella – yhä useampi saa turvaa läheisen väkivallalta

Kun läheisen nyrkki heiluu kodissa tai tilanne ja sanat käyvät uhkaaviksi, silloin on usein viisainta lähteä turvakodin suojaan. Sinne on nykyisin helppo hakeutua avun tarpeessa, sillä turvakotiin voi mennä suoraan maksutta, ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Suomen uusin turvakoti avaa maanantaina ovensa Äänekosken Torikadulla. Kyseessä on Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:n toinen turvakoti ja se on paikkamäärältään samankokoinen kuin Jyväskylän turvakoti. Turvakodeissa on seitsemän perhepaikkaa.

– Äänekosken turvakoti tulee kasvavaan avun tarpeeseen. Se avaa uusia mahdollisuuksia auttaa keskisuomalaisia, mutta myös muualta Suomesta tulevia avuntarvitsijoita, sanoo yhdistyksen kriisi- ja väkivaltatyön palvelupäällikkö Satu Moisio.

Turvakotien toiminta sai ratkaisen kehitysaskeleen, kun valtio otti toiminnan rahoittaakseen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos alkoi koordinoida toimintaa maanlaajuisesti. Sen jälkeen turvakoteja on vuosittain perustettu muutamia, Äänekosken yksikkö on tämän vuoden ainoa.

Aiemmin turvakotiin päästäkseen perheen piti saada kunnan maksusitoumus, mutta nyt turvakotiin voi hakeutua suoraan ilman välikäsiä, jos kotiin jääminen on lähisuhdeväkivallan tai sen uhan vuoksi pelottavaa.

Viime vuonna turvakodeissa autettiin 2 274 aikuista ja 2 051 lasta. Satu Moisio on huomannut tilastoista yhden selkeän muutoksen.

– Ennen uudistusta lähes kaikki asiakkaat olivat lapsiperheitä, mutta nyt yksin ilman lapsia tulevien määrä on lisääntynyt. Heidän osuutensa on jo noin 40 prosenttia asiakkaista, hän kertoo.

Suurin osa turvakodin asiakkaista on naisia tai lapsia, miesten osuus on 6–8 prosenttia. Satu Moisio ei löydä yksittäistä syytä sille, miksi turvakotien palveluiden tarve on kasvanut.

– Voi olla, että tietoisuus palvelusta on kasvanut ja aiempaa matalampi kynnys tulla turvakotiin on lisännyt käyttöä, hän miettii.

Äänekosken turvakoti sijaitsee Torikatu 4:ssä entisissä ulosottoviraston tiloissa. Turvakoti toimii 24/7 ja siellä on töissä kahdeksan ohjaajaa. Yksikön vastaava sosiaalityöntekijä Minttu Lämsä kertoo, että ohjaajat auttavat asiakkaita työstämään väkivaltakokemuksia.

– Aivan ensin pyrimme luomaan turvallisuuden tunteen ja rauhoittamaan tilanteen. Sen jälkeen alamme auttaa asiakasta elämässä eteenpäin ja ohjaamme tarvittaessa muiden palveluiden, kuten sosiaali- tai terveyspalveluiden piiriin, Lämsä kertoo.

– Autamme asiakasta monissa käytännön asioissa kuten uuden asunnon etsimisessä, hän sanoo.

Lämsä painottaa, ettei kenenkään ei kannata liikaa miettiä, onko turvakotiin tulolla aihetta vai ei.

– Matalalla kynnyksellä voi tulla, mutta meille voi myös soittaa ja pohtia tilannetta ohjaajien kanssa.

Väkivallan uhatessa kotona soita hätänumeroon 112, Jyväskylän turvakotiin 050 468 8179 tai Äänekosken turvakotiin 050 477 3973.